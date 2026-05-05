حسام حسن يدرس ضم حمزة عبد الكريم لقائمة المنتخب في المونديال

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 5 مايو 2026 01:24 مساءً - يدرس الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، إدراج المهاجم الشاب حمزة عبد الكريم ضمن القائمة النهائية المشاركة في نهائيات كأس العالم، في ظل توجه لتجديد دماء الخط الأمامي ومنح الفرصة للعناصر الشابة.

ويأتي ذلك بعد أن ضمن اللاعب مكانه في القائمة المبدئية، مستفيدًا من مستواه اللافت خلال الفترة الأخيرة، خاصة في الملاعب الإسبانية، حيث توّج بلقب الدوري مع فريق الشباب بنادي برشلونة.

ويعول الجهاز الفني على الجاهزية الفنية والذهنية للاعب، إلى جانب الخبرات التي اكتسبها داخل أكاديمية لاماسيا، والتي قد تساعده على التأقلم مع الضغوط في البطولات الكبرى.

ويرى الجهاز الفني أن ضم عبد الكريم قد يمثل حلًا لأزمة تراجع الفاعلية الهجومية التي عانى منها المنتخب في بعض المباريات الأخيرة، في ظل قدرته على التحرك بمرونة داخل الخط الأمامي واستغلال الفرص أمام المرمى.

ومن المنتظر أن يُحسم القرار النهائي خلال الفترة المقبلة، وفقًا لتقييم الجهاز الفني لاحتياجات الفريق قبل انطلاق منافسات المونديال.