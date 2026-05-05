النفط يقفز 5% بعد هجمات في الخليج واستهداف سفن بالإمارات

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 5 مايو 2026 02:55 صباحاً - _ قفزت أسعار النفط بنحو 5% خلال تعاملات اليوم الاثنين، عقب هجمات إيرانية استهدفت الإمارات وسفنًا في منطقة الخليج خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ما أثار مخاوف بشأن اضطرابات محتملة في الإمدادات.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 5.75 دولار أو 5.3% لتسجل 113.92 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 1603 بتوقيت جرينتش، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 3.54 دولار أو 3.5% ليصل إلى 105.48 دولارًا للبرميل.

وفي سياق متصل، نقلت وكالات أنباء إيرانية عن البحرية التابعة للحرس الثوري خريطة قالت إنها توسع نطاق المناطق التي تسيطر عليها إيران قرب مضيق هرمز، لتشمل مينائي الفجيرة وخورفكان في الإمارات، إضافة إلى ساحل إمارة أم القيوين.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه المخاوف من تأثير التوترات الجيوسياسية في منطقة الخليج على حركة الملاحة وإمدادات النفط العالمية.

