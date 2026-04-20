ارتفاع أسعار الغاز الأوروبي مع تجدد توترات الشرق الأوسط

دبي - احمد فتحي في الاثنين 20 أبريل 2026 02:52 مساءً - العربية نت _ ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي بشكل كبير خلال تعاملات اليوم الإثنين، بعدما تراجعت إيران عن قرار إعادة فتح مضيق هرمز.

وفي بورصة أمستردام، قفزت العقود الآجلة للغاز الطبيعي الهولندي “تي تي إف” بواقع نحو 6% لتصل إلى 41.02 يورو “48.26 دولار” للميجاوات في الساعة.

ومطلع الأسبوع، سحبت إيران إعلانها السابق بإعادة فتح مضيق هرمز وكثفت العمل العسكري الذي استهدف السفن في المنطقة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية “د ب أ”.

وزادت التوترات جراء الحصار البحري الأمريكي في المضيق، وهاجمت البحرية الأمريكية أمس الأحد سفينة شحن إيرانية وصادرتها، وتعهد الجيش الإيراني بالرد.

وأدت الحرب في إيران وغلق المضيق التجاري الحيوي إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي إلى 74 يورو للميجاوات في الساعة خلال مارس الماضي، وقبل اندلاع الصراع، بلغت الأسعار حوالي 31 يورو للميجاوات في الساعة.

