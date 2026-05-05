موعد مباراة الأهلي ضد إنبي في الدوري المصري...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 5 مايو 2026 02:17 مساءً - يستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره إنبي، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، في لقاء مرتقب يأتي ضمن مرحلة حسم الصراع على المراكز المتقدمة، وتُقام مباراة الأهلي أمام إنبي في إطار مواجهات الجولة السادسة من مرحلة التتويج بالدوري المصري.

ملعب مباراة الأهلي ضد إنبي

تقام المواجهة على أرضية استاد القاهرة الدولي، في مواجهة يسعى خلالها كل فريق لتحقيق أهدافه في المرحلة الحاسمة من الموسم، ويدخل الأهلي اللقاء بطموح تحقيق الفوز ومواصلة الضغط في سباق المنافسة على لقب الدوري، بينما يأمل إنبي في الخروج بنتيجة إيجابية تدعم موقفه في جدول الترتيب وتمنحه دفعة معنوية قوية.

ترتيب الأهلي قي الدوري المصري

يحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب مجموعة التتويج برصيد 47 نقطة من 4 مباريات، حيث حقق الفوز في مباراتين وتعادل في لقاء وخسر مباراة. وعلى الجانب الآخر، يتواجد إنبي في المركز السادس برصيد 36 نقطة من 5 مباريات، بعدما حقق فوزًا واحدًا وتعادل في ثلاث مواجهات وتلقى خسارة واحدة.

موعد مباراة الأهلي وإنبي اليوم في الدوري المصري

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة المرتقبة بين فريقي الأهلي وإنبي اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، والساعة التاسعة مساء بتوقيت ابو ظبي وعمان.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وإنبي اليوم في الدوري المصري

من المقرر تُذاع المباراة عبر قناة أون سبورت ماكس، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز، وسيتولي التعليق علي أحداث المباراة المعلق المصري الشهير محمد الكواليني.