ضبط شاب لاتهامه بمعاكسة فتاة وملاحقتها في الشروق

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 5 مايو 2026 02:18 مساءً - في إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضررت خلاله إحدى الفتيات من أحد الأشخاص لقيامه بمعاكستها حال سيرها بأحد الشوارع بالقاهرة.

بالفحص، أمكن تحديد القائمة على النشر (طالبة – مقيمة بدائرة قسم شرطة الشروق)، وبسؤالها قررت بتضررها من قيام شخص بملاحقتها ومعاكستها حال سيرها بمدينة الشروق.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المشكو في حقه (طالب – مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.