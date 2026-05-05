‎وزير الصحة يتابع معدلات إنجاز مشروع الشبكة الوطنية للباثولوجيا الرقمية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 5 مايو 2026 11:18 صباحاً - عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا لمتابعة معدلات الإنجاز ومناقشة المعوقات الفنية بمشروع إنشاء الشبكة الوطنية للباثولوجيا الرقمية عن بُعد، مؤكدًا أهميته الاستراتيجية في تطوير منظومة التشخيص المرضي ودعم مرضى الأورام.

مشروع الشبكة الوطنية للباثولوجيا الرقمية

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المشروع يهدف إلى إنشاء شبكة متكاملة لمسح وتداول وأرشفة الشرائح الرقمية، وكتابة تقارير الباثولوجي عن بعد، مع دعم قدرات التشخيص بالذكاء الاصطناعي، وتكوين قاعدة بيانات وطنية داعمة للأبحاث والعلاجات.

مرضى الاورام

وأكد الوزير خلال الاجتماع ضرورة توحيد خدمات الباثولوجيا لـ مرضى الأورام على مستوى جميع محافظات الجمهورية، موجهاً بسرعة الانتهاء من المشروع وتعميمه على كافة المحافظات، مع توفير كل الإمكانيات اللازمة للكوادر الطبية، وتعزيز التنسيق مع الجهات الشريكة، وإعداد تقارير دورية للتقييم والمتابعة المستمرة.

وحضر الاجتماع كل من: الدكتور عمرو قنديل نائب الوزير للشؤون الوقائية، واللواء عمرو عايد مساعد الوزير لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والدكتور أحمد الجوهري مستشار الوزير للتعليم المهني ، والدكتور عصام عياد رئيس وحدة الباثولوجي الرقمي بكلية الطب جامعة القاهرة، والدكتور أسامة وليم رئيس المؤسسة المصرية للباثولوجيا بأمريكا عبر تقنية الكونفرانس، والدكتور راضي حماد رئيس قطاع الطب الوقائي، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتورة تريزا عزيز مدير معهد الباثولوجي، واللواء أيمن موسى رئيس مجلس إدارة الشركة العربية الأفريقية للصناعات الطبية، والمهندس أحمد زكريا مدير المشروع، والمهندس باسم عبدالحميد مدير التشغيل بشركة KFBIO، والسيد لاي مين مدير قطاع الرعاية الصحية بشركة هواوي مصر.

وتؤكد الوزارة أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في التحول الرقمي لـ الخدمات الطبية، خاصة في مجال تشخيص وعلاج الأورام.