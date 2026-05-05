ملصقات الأغذية بين الوعي والصحة.. كيف تعيد توجيه...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 5 مايو 2026 02:17 مساءً - أظهرت دراسات حديثة نشرت مؤخرًا تفيد بأن ملصقات الأغذية تؤدي دورًا اساسيًا في توجيه سلوك المستهلكين، حيث أكدت أن إدخال أي تعديلات بسيطة على طريقة عرض المعلومات الغذائية على العبوات يمكن أن تحدث تأثيرًا كبيرًا في خفض معدلات الإصابة بالسمنة وتقليل استهلاك الأغذية فائقة المعالجة"UPFs".

تقرير الدراسات حول العلاقة بين ملصقات الأغذية والسمنة

كشفت التقارير الأخيرة التي نشرتها مجلة " لانست" أن أكثر من نصف سكان العالم لديهم قابلية كبيرة للإصابة بالسمنة بحلول عام 2050 في حال استمرت أنماط الاستهلاك الحالية، وأوضح الخبراء أن البيئة الغذائية الحديثة صممت بالكامل لتكون "مسببة للسمنة" ويتوفر بعض الأطعمة فائقة المعالجة بالاسواق تتضمن تركيبات تجعلها مسببة للإدمان لتحقيق أعلى معدلات الربح.

نجاح أنظمة الترميز اللوني في العبوات الغذائية

أشارت بعض التجارب الدولية إلى أن توضيح البيانات الحقيقية في الملصقات تحدث تغييرًا فوريًا في سلوك المستهلكين ويمكن توضيحها كالتالي:

نتج عن تطبيق الملصقات التحذيرية السوداء على المنتجات الغذائية في تشيلي لتوضيح العبوات التي تحتوي على نسب عالية من السكر والملح، حيث سجلت هذه الدراسات انخفاض نسب المبيعات لما يقرب إلى 24%.

بينما ساهم نظام "NUTRI-SCORE" في أوروبا الذي يعتمد على تصنيف لوني يمتد من الأخضر" الصحية جدًا" واللون الأحمر" الأقل صحة" لتوجيه الشركات الغذائية إلى إعادة صياغة منتجاتها بهدف تحسين تقييم منتجاتها أمام المستهلكين.

كشفت أبحاث جامعة " كوليدج لندن" أن مساعدة المستهلكين وتزويدهم بمهارات الطهي المنزلي والمعرفة الغذائية يساعد بخفض معدلات استهلاك الوجبات الجاهزة بمعدل 25% ما نتج عنه فقدان سريع وملحوظ في الوزن وتحسين الصحة النفسية.