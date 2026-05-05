رئيس النواب يرفع الجلسة العامة.. والمجلس يعود للانعقاد 18 مايو الجاري

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 5 مايو 2026 06:30 مساءً - رفع المستشار هشام بدوى، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الإثنين الموافق 18 من مايو الجاري.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الموافقة نهائيا على مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024 / 2025، والموافقة نهائيا على مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2024 / 2025 (وعددها 59 مشروعاً).

وكان المستشار محمد الفيصل القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات عرض ملاحظات الجهاز بشأن نتائج فحص الحساب الختامي للهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2024/2025، والتي أظهرت تباينًا واضحًا في الأداء المالي بين تحقيق فوائض في عدد كبير من الهيئات، واستمرار خسائر متراكمة في هيئات أخرى، إلى جانب ملاحظات تتعلق بكفاءة تنفيذ الاستثمارات وإدارة الموارد والأصول.

أظهر تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن جملة الاستخدامات خلال السنة المالية 2024/2025 بلغت نحو 5 تريليونات و572 مليارًا و438.7 مليون جنيه، مقارنة بنحو 5 تريليونات و736 مليارًا و143.1 مليون جنيه كربط معدل، بنسبة تنفيذ بلغت 97.1%.

وسجلت الاستخدامات زيادة قدرها 1 تريليون و198 مليارًا و36 مليون جنيه مقارنة بعام 2023/2024، الذي بلغ فيه إجمالي الاستخدامات نحو 4 تريليونات و374 مليارًا و402.7 مليون جنيه، بنسبة نمو 27.4%.

وعلى مدار خمس سنوات، ارتفعت الاستخدامات من 2 تريليون و140 مليارًا و450.5 مليون جنيه في 2020/2021 إلى المستوى الحالي، بزيادة إجمالية بلغت 3 تريليونات و431 مليارًا و988.2 مليون جنيه، وبمعدل نمو قوي وصل إلى 160.3%، بما يعادل 31.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

ووافق المجلس خلال الجلسة العامة أيضا على، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 175 لسنة 2025 بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومتي مصر واليابان لتعديل مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى (الشريحة الرابعة)، بقيمة تصل إلى 100 مليار ين ياباني.