وزير الخارجية يعيد افتتاح مكتب تصديقات أحمد عرابي بالمهندسين عقب رفع كفاءته

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 5 مايو 2026 12:30 مساءً -

قام د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بزيارة مكتب تصديقات أحمد عرابي بمنطقة المهندسين، وذلك عقب الانتهاء من أعمال رفع كفاءته وتطويره، في إطار جهود وزارة الخارجية المستمرة لتحسين جودة الخدمات القنصلية المقدمة للمواطنين وتيسير إجراءات الحصول عليها.

واطلع الوزير عبد العاطي خلال الزيارة على أعمال التطوير التي شملت تحديث البنية التحتية للمكتب ورفع كفاءة منظومة العمل به، بما يسهم في تسريع وتيرة إنجاز المعاملات وتقليل فترات الانتظار، موجهاً بضرورة الحفاظ على مستوى الخدمة المقدم وتطويره بشكل مستمر بما يلبي احتياجات المواطنين.

وأكد الوزير عبد العاطى أن تطوير مكاتب التصديقات يأتي في إطار خطة شاملة تنفذها وزارة الخارجية للتوسع في تقديم الخدمات القنصلية داخل مختلف المحافظات، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مشيراً في هذا السياق إلى ما تم تحقيقه مؤخراً من افتتاح وتشغيل عدد من مكاتب التصديقات المتنقلة داخل عدد من الجامعات المصرية.

وأكد وزير الخارجية أن الوزارة ستواصل تنفيذ خطة التوسع في مكاتب التصديقات على مستوى الجمهورية، والتي وصل عددها حالياً إلى ٣٧ مكتباً، والعمل على افتتاح مكاتب إضافية في عدد من المواقع الحيوية، بما في ذلك الجامعات والمؤسسات الحكومية، وذلك بهدف تسهيل حصول المواطنين على الخدمات القنصلية في مختلف أنحاء الجمهورية.