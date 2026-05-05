وزير المالية: 35%؜ زيادة في حجم تجارة الترانزيت بالربع الأول من 2026

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 5 مايو 2026 07:07 مساءً - أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك زيادة بنسبة 35% فى حجم تجارة الترانزيت خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وأننا مستمرون فى تيسير الإجراءات للاستفادة من الطفرة الهائلة فى البنية التحتية.

إنهاء الإجراءات الجمركية لشحنات الترانزيت العابر بالموانئ دون التقيد بمنظومة «ACI»

قال كجوك، فى مؤتمر حول اللوجستيات نظمته الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، إننا عملنا تسهيلات جمركية استثنائية لتيسير التجارة عبر الحدود.. وإنهاء الإجراءات الجمركية لشحنات الترانزيت العابر بالموانئ دون التقيد بالتسجيل المسبق للشحنات «ACI».

وأشار وزير المالية إلى توفير بدائل متنوعة للضمانات النقدية لتبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء المالية على المستثمرين من أجل تعظيم تجارة الترانزيت وتحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي.

حزمة التسهيلات الضريبية والجمركية أمام مجلس النواب خلال أسابيع

وأكد الوزير، أن حزمة التسهيلات الضريبية والجمركية ستكون أمام مجلس النواب خلال الأسابيع المقبلة؛ لدفع حركة التجارة والترانزيت وخفض زمن الإفراج الجمركي.

40 إجراء ضريبيًا وجمركيًا يستهدف التسهيل والتبسيط على شركائنا المستثمرين

وأوضح أنها تتضمن 40 إجراءً ضريبيًا وجمركيًا يستهدف التسهيل والتبسيط على شركائنا المستثمرين حتى يكبروا ويتوسعوا.. وينمو اقتصادنا.

نظام متطور لإدارة المخاطر وفقًا للمعايير الدولية لتعزيز مسار التخليص الجمركي المسبق

أضاف كجوك، أننا نعمل على نظام متطور لإدارة المخاطر وفقًا للمعايير الدولية.. لتعزيز مسار التخليص الجمركي المسبق.. في إطار من الثقة واليقين مع شركائنا الدائمين والمميزين، موضحًا أننا لدينا منظومة إلكترونية قوية.. تساعد على تسهيل اتخاذ القرار والإسراع بالإجراءات.

قاعدة بيانات مميكنة ومحدثة بكل الضوابط والإجراءات الخاصة بالمنظومة الجمركية

ونوه الوزير إلى أننا ملتزمون بتعزيز الحوكمة وحماية حدودنا ومواطنينا.. ولن نسمح بدخول البضائع غير المطابقة للمواصفات، مؤكدًا أننا لدينا قاعدة بيانات مميكنة ومحدثة بكل الضوابط والإجراءات الخاصة بالمنظومة الجمركية، وسيتم نشرها إلكترونيًا خلال أيام.

أحمد السويدى: إجراءات الاستثمار أصبحت أفضل والبنية الأساسية جاذبة ومحفزة للنمو

من جانبه، قال أحمد السويدي، رئيس مجلس إدارة الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، إننا متفائلون بالفرص الاستثمارية الواعدة فى مصر، لافتًا إلى أن إجراءات الاستثمار أصبحت أفضل، وأن البنية الأساسية جاذبة.. ومحفزة للنمو.

