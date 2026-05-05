وزير الخارجية يستقبل وزير التجارة والتعاون الإنمائي الهولندى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 5 مايو 2026 07:25 مساءً - استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج اليوم الثلاثاء، شيورد فايمر وزير التجارة والتعاون الإنمائي الهولندي، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

أعرب الوزير عبد العاطي خلال اللقاء عن التطلع للعمل مع الحكومة الهولندية الجديدة لتعزيز التعاون بين البلدين فى المجالات المختلفة، مرحباً بما تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وهولندا من زخم على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية.

تعزيز التعاون بين مصر وهولندا

وأكد وزير الخارجية في هذا السياق على أهمية تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والتنموية بين البلدين بما فى ذلك تطوير الموانئ، والقطاع الصحي، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والرقمنة، والبنية التحتية، والخدمات المالية، والذكاء الاصطناعي، واللوجستيات، منوهاً بالفرص المتعددة لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين. ودعا وزير الخارجية إلى تكثيف الاستثمارات الهولندية بمصر والاستفادة من الفرص المتاحة والحوافز الاستثمارية العديدة، لاسيما في المناطق الاقتصادية الجديدة والمشروعات القومية الكبرى. كما رحب بالتعاون المثمر فى مجال الموارد المائية بين البلدين، فضلا عن ارتفاع وتيرة التعاون في المجال الأكاديمي وتشجيع الجامعات الهولندية على اقامة فروع لها في مصر.

وثمن الوزير عبد العاطي التعاون البناء بين البلدين في مجال الهجرة، والذي توج بعقد جلسة الحوار رفيع المستوى بشأن الهجرة بين مصر وهولندا في يوليو ٢٠٢٥ بالقاهرة، مرحباً بإعلان النوايا للتعاون بين الجانبين في مجال الهجرة، ومؤكداً على أهمية التعاون بين البلدين في مجال تبادل الخبرات، وبناء القدرات. كما أعرب عن التطلع لتعزيز التعاون الثلاثي بين مصر وهولندا في إفريقيا نظراً لما تملكه مصر من إمكانيات وخبرة فنية في المشروعات التنموية والإنسانية، والحرص على بناء القدرات الإفريقية وجهود التنمية في القارة.

ومن جانبه، ثمن الوزير الهولندي الدور المصري الداعم لتحقيق الامن والاستقرار في المنطقة والجهود التي تبذلها مصر لاحتواء التصعيد الاقليمى، معربا عن تطلع بلاده لتعزيز العلاقات الثنائية مع مصر وتطويرها إلى آفاق أرحب.



