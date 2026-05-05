الرعاية الصحية: نجاح أول عملية لإصلاح الصمام الميترالي بالقسطرة في مجمع الفيروز الطبي بجنوب سيناء

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 5 مايو 2026 12:30 مساءً -

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن تحقيق إنجاز طبي جديد، بعد نجاح فريق جراحة الأوعية الدموية والقسطرة التداخلية بمستشفى طيبة التخصصي بمدينة إسنا بمحافظة الأقصر، التابعة للهيئة، في إجراء واحدة من أعقد عمليات القسطرة التداخلية لإصلاح تمدد خطير بالشريان الأورطي البطني والشرايين الحرقفية باستخدام تقنية (Complex EVAR + IBD)، وذلك لأول مرة بمنشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية وتحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل، في خطوة تُرسخ مكانة منشآت الهيئة كمراكز متقدمة لتقديم الرعاية الصحية التخصصية بصعيد مصر.

وأكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية أن هذا الإنجاز يعكس نجاح استراتيجيتها في توطين أحدث تقنيات التدخلات الدقيقة داخل منشآتها، بالتوازي مع الاستثمار في بناء كوادر طبية متخصصة قادرة على تنفيذ أعقد التدخلات العلاجية وفق أحدث المعايير العالمية، بما يضمن إتاحة خدمات صحية متقدمة للمواطنين داخل محافظات الصعيد دون الحاجة إلى السفر أو تحويل الحالات إلى مراكز خارجية.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن ما تشهده منشآت الهيئة من تطور نوعي في مستوى التدخلات الجراحية الدقيقة والتخصصات الحرجة يُجسد رؤية الدولة المصرية في بناء نظام صحي متكامل يضاهي النظم الصحية العالمية، مشيرًا إلى أن نجاح إجراء هذا النوع من العمليات المعقدة داخل مستشفى طيبة التخصصي بالأقصر يُعد نموذجًا عمليًا لقدرة منظومة التأمين الصحي الشامل على إتاحة خدمات علاجية عالمية الجودة للمواطنين داخل محافظاتهم ودون أعباء مالية باهظة.

وأوضح رئيس الهيئة أن إجراء هذه العملية الدقيقة يُمثل طفرة حقيقية في مجال جراحات وقسطرة الأوعية الدموية داخل صعيد مصر، خاصة وأن هذا النوع من التدخلات كان في السابق يتطلب جراحات مفتوحة كبرى ترتبط بدرجات خطورة مرتفعة وفترات تعافٍ طويلة، بينما أتاحت التقنيات الحديثة، وعلى رأسها (Complex EVAR + IBD)، تنفيذ التدخل من خلال فتحات دقيقة للغاية، بما يضمن تقليل الألم وخفض المضاعفات وتسريع معدلات التعافي والخروج الآمن للمريض.

وأشار الدكتور أحمد السبكي أن هذا النوع من التدخلات المتقدمة تتجاوز تكلفته في القطاع الخاص مليون جنيه مصري، نظرًا لارتفاع تكلفة الدعامات المغطاة والمستلزمات الطبية الدقيقة المستخدمة، إلا أن منظومة التأمين الصحي الشامل نجحت في إتاحة هذه الخدمات العلاجية المتقدمة للمواطنين داخل منشآت الهيئة وفق أعلى مستويات الجودة والكفاءة الطبية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن هذا النجاح يعكس تكامل الأدوار بين فرق العمل الطبية والفنية والإدارية، إلى جانب الجاهزية العالية للمنشآت التابعة للهيئة، والدعم المؤسسي المستمر لتوفير أحدث التجهيزات والمستلزمات الطبية عالية الدقة، بما يضمن تقديم خدمات صحية متقدمة وفق أعلى معايير الجودة العالمية داخل محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وتابع: خلال العملية تم استخدام أحدث تقنيات إصلاح تمدد الشريان الأورطي بالدعامات المغطاة، حيث تم تنفيذ إغلاق فني دقيق للشريان الحرقفي الأيمن (Right Internal Iliac Artery Coiling) لمنع أي تسريب عكسي للتمدد، إلى جانب تركيب دعامة مغطاة متطورة بالشريان الحرقفي الأيسر باستخدام تقنية (IBD Technique - Left Internal Iliac Artery Covered Stent) للحفاظ على التروية الدموية الطبيعية لمنطقة الحوض، بما يضمن تدفق الدم بصورة آمنة وفعالة. وقد أُجريت العملية بالكامل من خلال فتحات دقيقة جدًا دون الحاجة إلى جراحة تقليدية، ما أسهم في عزل التمدد بالكامل ومنع خطر انفجاره.

هذا، وقد أُجريت العملية بمشاركة فريق جراحة الأوعية الدموية والقسطرة التداخلية الذي ضم الدكتور محمد حسن أبومنصور استشاري ورئيس قسم جراحة الأوعية الدموية، والدكتور أحمد الجندي استشاري جراحة الأوعية الدموية، والدكتور محمد عبدالهادي أخصائي جراحة الأوعية الدموية، والدكتور أحمد زين الدين نائب جراحة الأوعية الدموية، إلى جانب فريق التخدير بقيادة الدكتور محمد شوقي استشاري التخدير، والأستاذة إسراء عبدالراضي فني التخدير، والفريق الفني والتمريضي للقسطرة والذي ضم الأستاذ محمد السيد مشرف القسطرة، والأستاذ محمود مراد فني الأشعة، وتمريض القسطرة: الأستاذ هشام محمد عبدالرسول، والأستاذ مصطفى جمال عبدالباسط، والأستاذ محمد جمال، والأستاذة فاطمة زكريا.