الخارجية الإيرانية: الملاحة ستعود إلى وضعها الطبيعى فى هرمز إذا انتهت الحرب

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 7 مايو 2026 11:18 مساءً - قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن حركة الملاحة في مضيق هرمز ستعود إلى وضعها الطبيعى فقط فى حال تم إنهاء الحرب بشكل دائم، إلى جانب رفع ما وصفه بالحصار البحرى والعقوبات المفروضة على بلاده، فى إشارة إلى تصاعد التوترات الإقليمية المرتبطة بالممر البحرى الأهم للطاقة فى العالم.

وزير الخارجية الإيرانى: مشروع القرار بمجلس الأمن يتجاهل سبب الوضع الراهن فى مضيق هرمز

وأوضح عراقجى، أن مشروع القرار المطروح داخل مجلس الأمن الدولي يتجاهل – حسب تعبيره – السبب الحقيقي للأزمة الحالية في مضيق هرمز، والذي تعزوه طهران إلى لجوء الولايات المتحدة لاستخدام القوة وشن هجمات ضد إيران، ما أدى إلى تفاقم الوضع في المنطقة.

وشدد الوزير الإيراني على ضرورة ألا يسمح المجتمع الدولي باستغلال مجلس الأمن أو تحويله إلى أداة تمنح شرعية لإجراءات غير قانونية، مؤكداً أن ذلك يقوض دور المنظمة الدولية في حفظ الأمن والسلم الدوليين.

تصريحات عراقجي تأتي في وقت يشهد فيه مضيق هرمز توتراً متصاعداً بسبب التداعيات العسكرية والسياسية في المنطقة، وسط مخاوف دولية من تأثير أي تصعيد على حركة الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.