نعرض لكم الان تفاصيل خبر بروتوكول تعاون شامل بين مصر وبيلاروسيا لتعزيز التكامل الاستثماري والتجاري من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 7 مايو 2026 11:55 مساءً - وقع الدكتو محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأرتور كاربوفيتش، وزير مكافحة الاحتكار والتجارة بجمهورية بيلاروسيا، بروتوكول تعاون استراتيجي موسع في ختام أعمال الدورة الثامنة للجنة التجارية المصرية البيلاروسية المشتركة بالعاصمة “مينسك”.

استهدف البروتوكول، وضع إطار عملي متكامل لزيادة حجم التبادل التجاري الثنائي وتنويع هيكل الصادرات، مع ترحيب الجانب البيلاروسي بزيادة نفاذ المنتجات الزراعية والدوائية والكيماوية والمنسوجات المصرية، وتعزيز دور مصر كمركز إقليمي واستراتيجي لتصدير الصناعات البيلاروسية إلى الأسواق الأفريقية والعربية، مستفيدة من اتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها مصر، مع تقديم حوافز استثمارية وتسهيلات كبرى للشركات البيلاروسية الراغبة في دخول السوق المصري عبر تبادل المعلومات المنظم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والجهات البيلاروسية المناظرة.

توطين صناعات الجرارات والشاحنات والمعدات الثقيلة بالتعاون مع الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع

وتضمن البروتوكول مساراً تنفيذيًا دقيقًا للتوسع في الإنتاج المشترك وتوطين الصناعات البيلاروسية داخل مصر، خاصة في قطاعات إنتاج الجرارات والشاحنات والمعدات الثقيلة، وذلك عبر تعزيز التعاون الفني مع وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، مع التركيز على نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات الفنية لزيادة نسب المكون المحلي وتحسين الجودة والإنتاجية.

مشروعات استراتيجية في الأمن الغذائي وتكنولوجيا تخزين الحبوب ومنتجات الألبان واللحوم

كما شمل الاتفاق ملفات حيوية للأمن الغذائي عبر التعاون في إنتاج وتخزين الحبوب وتطوير سلاسل الإمداد، بالإضافة إلى بحث فرص التعاون في منتجات الألبان واللحوم، وتبادل الخبرات في إجراءات الحجر الزراعي والبيطري لدعم نفاذ الصادرات وضمان سلامة الغذاء.

تابعنا على | Linkedin | instagram

إعداد خارطة طريق للبحث العلمي وتبادل العلماء والباحثين في مجالات الطاقة والزراعة

وفي مجالات التكنولوجيا والابتكار، اتفق الوزيران على دراسة تنفيذ مشروعات بحثية مشتركة في قطاعات الطاقة والزراعة وإعداد خارطة طريق للتعاون العلمي تشمل تدريب الباحثين وتبادل العلماء بين الأكاديميات العلمية والجامعات في كلا البلدين، مع تنفيذ برامج للدراسات العليا المشتركة.

تعاون في التحول الرقمي الجمركي تطوير البرمجيات والخدمات الرقمية للحكومة الإلكترونية

كما امتد التعاون ليشمل قطاع الاتصالات عبر نقل الخبرات في تطوير البرمجيات والخدمات الرقمية والحكومة الإلكترونية، فضلاً عن تعزيز التعاون الجمركي في مجالات التحول الرقمي والتفتيش والرقابة وتطوير آليات مكافحة التهريب وبحث التكامل الإلكتروني لتبادل البيانات التجارية بما يسهل حركة التجارة البينية.

تأسيس شراكات لتصنيع الأدوية البشرية والبيطرية وإنشاء منطقة تصنيع دوائي مشتركة

واختتم البروتوكول بالتأكيد على تعزيز التعاون في مجال تصنيع الأدوية والبحث العلمي والتدريب الطبي، مع دراسة إنشاء مشروعات إنتاج مشترك في مجال المستحضرات الدوائية.

بحث تشغيل رحلات جوية مباشرة وزيادة التدفقات السياحية وتفعيل مجلس الأعمال المشترك

كما اتفق الجانبان على العمل المشترك لزيادة عدد السياح وتشجيع المشاركة في الفعاليات السياحية مع بحث تشغيل رحلات جوية مباشرة بين البلدين لتعزيز الروابط الشعبية والاقتصادية، بالإضافة إلى تفعيل دور مجلس الأعمال المشترك عبر تنظيم منتديات اقتصادية ومعارض وبعثات تجارية دورية، وتطوير منصة إلكترونية متخصصة لربط شركات القطاع الخاص في البلدين لضمان استدامة الشراكة الاستثمارية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بروتوكول تعاون شامل بين مصر وبيلاروسيا لتعزيز التكامل الاستثماري والتجاري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.