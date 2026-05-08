أخبار اليمن : شعب إب يتأهل بسداسية في شقرة

شعب إب يتأهل بسداسية في شقرةحقّق فريق شعب إب لكرة القدم فوزاً عريضاً على ضيفه شقرة أبين بستة أهداف نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما اليوم ضمن منافسات بطولة كأس الجمهورية لكرة القدم للموسم 2025 ـ 2026م.

وشهدت المباراة حضوراً جماهيرياً واسعًا من أنصار فريق شعب إب، الذي فرض سيطرته على مجريات اللقاء منذ الدقائق الأولى، ونجح في إنهاء الشوط الأول متقدماً بثلاثة أهداف نظيفة.

افتتح محمد ناجي التسجيل لفريق شعب إب في الدقيقة 14، قبل أن يضيف أيمن الرعوي الهدف الثاني بعد ثلاث دقائق، فيما عزّز صالح شحرة نتيجة فريقه بالهدف الثالث في الدقيقة 35.

وفي مجريات الشوط الثاني، واصل شعب إب أفضليته الميدانية والهجومية، ليعود صالح شحرة ويضيف الهدف الرابع في الدقيقة 52، فيما سجّل حسين القادري الهدف الخامس من ركلة جزاء، واختتم عبدالله عولة مهرجان الأهداف بإحراز الهدف السادس، لتنتهي المباراة بفوز مستحق لشعب إب وتأهله إلى الدور القادم من البطولة.

وفي مباراة ثانية بعدن، ضمن فريق الشعلة التأهل للدور الـ32، بعدما أكرم ضيفه نجم سبأ-ذمار بثمانية أهداف نظيفة.

وتأتي البطولة التي انطلقت في الـ23 أبريل الماضي بعد توقف دام 12 عاماً، بمشاركة 64 فريقاً من أندية الدرجتين الأولى والثانية وأبطال الدرجة الثالثة من مختلف المحافظات.