اتفرج مواطن سعودي تزوج 53 امرأة يوجه نصيحة غريبة للرجال .. لن تتوقع ماذا قال؟

الرياض - محمد الاطلسي - ورد آخرون بأن ما فعله أمر لا يدعو للفخر، ووجهوا له الانتقادات

وقال حمود العبري، وهو أكاديمي سعودي يحمل شهادة الدكتوراه في علم النفس: “شايب يفتخر بأنه تزوج في حياته 53 فتاة ولا يعلم أن هذا الفخر مزيف ووهمي ونتج عنه 49 مطلقة، ويدل على تدني المروءة وارتفاع الشخصية النرجسية”.

فيما كتب القانوني السعودي عبد الله بن فهد معلقاً: ”وين الشجاعة في أني أتزوج بنات خلق الله وأطلقهم؟ الزواج له قدسية يا عالم، إذا أقبلت عليه ضروري تعرف أن هذه العلاقة مفترض ما تكون عابرة وتستمر طول العمر”.

أما الصحفي السعودي خالد الجار الله، فقال: “إن كان صادقاً وليس مازحاً في ما زعم بأنه (تزوج 53 مرة)! فهذا يقتضي أنه طلق منهم أو خُلع 48 مرة على الأقل! تُرى شاهدات له أو عليه؟!”.

في المقابل، كان الشاعر عبد العزيز آل حمد، أحد سعوديين قلائل لم يعترضوا على زيجات أبو عبد الله، وقال: “الرجل القادر على النفقة من حقه التعدد، هذا شرع الله وهذا هو الحل المناسب للعنوسة، أما غير القادر يقضب أرضه. الدنيا صارت صعبة والأمور مختلفة”.

وتراجع عدد الأزواج المرتبطين بأكثر من امرأة في السعودية والعالَمين العربي والإسلامي مع انتشار أنماط حياة معاصرة والعيش بمنازل صغيرة، وارتفاع تكاليف الحياة ومتطلبات الإنجاب والتعليم والصحة والتنقل.