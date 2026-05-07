النقل تعلن أسعار تذاكر مونوريل شرق النيل.. وخصم 50% على كافة الاشتراكات

ضبط طالب تعدى على مدرس بالضرب بإستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابته بالدقهلية

الجبهة الوطنية عن زيارة الرئيس للإمارات وسلطنة عمان: رسائل حاسمة في توقيت بالغ الدقة

تفاصيل تلقى محمد صلاح عرضاً جديدًا بـ20 مليون يورو

«الأعلى للإعلام» يسمح بمد فترات البث للقنوات لتغطية مباراتي نهائي الكونفيدرالية

رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج: بدأنا نقل الحجاج إلى مكة المكرمة وسط إشادة واسعة بالخدمات والتنظيم (صور)

تعزيز التعاون المصري الإسباني في مجالات سلامة الغذاء

وزير الزراعة يبحث مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الإيطالية تعزيز الأمن الغذائي

خالد هاشم: إطلاق أول صندوق استثماري لتمويل القطاع الصناعي من المواطنين في يوليو المقبل

د. إسلام عزام: ندرس استحداث بعض الحوافز لتنشيط تداول شهادات الكربون

استقبال رسمي لأبطال مصارعة الذراعين بعد التتويج بـ19 ميدالية في بطولة أفريقيا

استقبال رسمي لأبطال مصارعة الذراعين بعد التتويج بـ19 ميدالية في بطولة أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 7 مايو 2026 08:18 مساءً -  


وزارة الشباب والرياضة تشيد بإنجاز المنتخب الوطني وتؤكد استمرار دعم الأبطال استعدادًا لدورة الألعاب الأفريقية
 

 

استقبلت وزارة الشباب والرياضة بعثة منتخب مصر لمصارعة الذراعين، عقب عودتها من المشاركة في بطولة أفريقيا المؤهلة لدورة الألعاب الأفريقية، بعد تحقيق إنجاز مميز بحصد 19 ميدالية متنوعة خلال منافسات البطولة.

 

وكان في استقبال البعثة بمطار القاهرة الدولي الدكتور الجبالي عبد المجيد، مدير عام الإدارة العامة للتكريم والحافز الرياضي بوزارة الشباب والرياضة، ممثلًا عن الوزارة، لنقل تحيات وتقدير الدولة المصرية لأبطال المنتخب الوطني والجهاز الفني، تقديرًا لما قدموه من نتائج مشرفة رفعت اسم مصر في البطولة القارية.

 

ونجح لاعبو المنتخب الوطني في حصد 9 ميداليات ذهبية و9 ميداليات فضية، إلى جانب ميدالية برونزية، في مشاركة قوية أكدت تفوق مصر واستمرار ريادتها القارية في رياضة مصارعة الذراعين.

 

وأشادت وزارة الشباب والرياضة بالأداء المتميز الذي ظهر عليه اللاعبون طوال منافسات البطولة، مؤكدة أن النتائج المحققة تعكس حجم التطور الذي تشهده اللعبة، إلى جانب الجهود الكبيرة التي تبذلها الأجهزة الفنية والإدارية لإعداد اللاعبين بالشكل الأمثل للمنافسات القارية والدولية.

 

وأكدت الوزارة استمرار تقديم الدعم الكامل للاتحادات الرياضية والمنتخبات الوطنية، في إطار استراتيجية الدولة الهادفة إلى إعداد أبطال قادرين على المنافسة بقوة في مختلف المحافل الرياضية، خاصة مع الاستعدادات المتواصلة لخوض منافسات دورة الألعاب الأفريقية المقبلة في غانا.

فاطمة نصر

الكاتب

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

