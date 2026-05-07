وكيل اتصالات النواب: لقاء الرئيس السيسى مع نظيره الإماراتى يؤكد وحدة الموقف العربى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 7 مايو 2026 09:30 مساءً - أكد النائب محمود حسين طاهر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ولقائه بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتؤكد استمرار التنسيق السياسي في مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

 

وأضاف وكيل اتصالات النواب، في بيان له، أن المباحثات بين الجانبين تناولت ملفات التعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتنمية، إلى جانب تعزيز مسارات التعاون المشترك بما يحقق مصالح الشعبين المصري والإماراتي ويدعم استقرار المنطقة.

 

 

 

وأشار النائب محمود حسين طاهر، إلى أن تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على وحدة الموقف مع الإمارات في مواجهة التحديات الإقليمية، يعكس ثبات السياسة المصرية تجاه دعم أمن واستقرار الدول العربية، ورفض أي اعتداءات على سيادتها، بما يعزز من تماسك الموقف العربي.

 

 

 

التنسيق المصري الإماراتي ركيزة لاستقرار المنطقة

وأوضح وكيل اتصالات النواب، أن العلاقات المصرية الإماراتية باتت نموذجاً متقدماً في التعاون العربي المشترك، ليس فقط على المستوى السياسي، وإنما أيضاً في مجالات التنمية والاقتصاد، وهو ما يفتح آفاقاً أوسع للشراكة خلال المرحلة المقبلة.

 

 

 

ولفت إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز التعاون في القطاعات الحديثة، وعلى رأسها الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، باعتبارها أحد أهم أدوات دعم الاقتصاد وزيادة فرص النمو والتكامل بين البلدين.

 

 

 

واختتم النائب محمود حسين طاهر، بيانه بالتأكد أن استمرار التنسيق بين القاهرة وأبوظبي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الإقليمي، ومواجهة التحديات المشتركة، ودعم مسار التنمية الشاملة في المنطقة.

 

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

