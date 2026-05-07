الرئيس السيسي يتفقد القوات المصرية في الإمارات خلال زيارة أخوية (فيديو وصور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 7 مايو 2026 11:18 مساءً - نشرت قناة إكسترا نيوز، مقطع مصور يُظهر تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الاماراتي، القوات المصرية في دولة الإمارات خلال زيارة أخوية.

وظهرت قوات مصرية بالإمارات خلال زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للدولة الشقيقة.

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، زيارة أخوية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة استغرقت عدة ساعات، التقى خلالها بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، لبحث تطورات الأوضاع الإقليمية وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد خلال اللقاء تضامن مصر الكامل مع الإمارات في ظل الظروف الإقليمية الراهنة، مشددًا على دعم القاهرة لأمن واستقرار الدولة الإماراتية ورفضها التام للاعتداءات الإيرانية على سيادتها.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس شدد على أن “ما يمس الإمارات يمس مصر”، موضحًا أن تلك الاعتداءات تمثل انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتصعيدًا خطيرًا يهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم بأسره.

وأشار إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لتسوية الأزمة الراهنة عبر الحوار والمساعي الدبلوماسية، بما يضمن الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

من جانبه، أعرب الشيخ محمد بن زايد عن تقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا حرص الإمارات على مواصلة التنسيق والتشاور المستمر مع مصر بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.