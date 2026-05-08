كشف ملابسات منشور تضرر شخص من آخر لقيامه بالتعدي على نجله بالضرب بمسجد بالقاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 8 مايو 2026 03:30 مساءً - فى إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى على نجله بالضرب وإحداث إصابته حال تواجده بأحد المساجد بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 19/ إبريل المنقضى تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول من القائم على النشر وبصحبته نجله "مصاب بسحجات متفرقة" (مقيمان بدائرة القسم) ، بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى على نجله حال تواجده بأحد المساجد الكائنة بدائرة القسم محدثاً إصابته المنوه عنها.

أمكن ضبط المشكو فى حقه (مقيم بدائرة القسم) ، وبمواجهته أقر بنشوب خلاف بينه ونجل المبلغ بسبب التدافع داخل المسجد بدون قصد دون تعديه عليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.