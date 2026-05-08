سفير الفاتيكان بالقاهرة يكشف عن زيارة قريبة للبابا ليون الرابع عشر لمصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 8 مايو 2026 12:30 صباحاً - أكد السفير نيكولاس سفنن سفير الفاتيكان بالقاهرة خلال حديثه للاذاعه المصريه عن العلاقات المصرية مع الفاتيكان التاريخية والتي بدأت منذ عام 1839 ‏في الإسكندرية وانتقلت إلى القاهرة في عام 1924، وأشار إلي أنه تأسست العلاقة الرسمية بتبادل السفراء منذ عام 1947، ونحتفل العام القادم بمرور 80 عاما عليها.

علاقه متميزة بين مصر والفاتيكان

وأكد السفير نيكولاس سفنن سفير الفاتيكان بالقاهرة، أن العلاقة تتميز بالإحترام المتبادل والاتفاق التام بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وبابا الفاتيكان ليون الرابع عشر الذي تسلم الراية بعد وفاة البابا فرانسيس الأول، وكلاهما علاقتهما مميزة جدا بمصر وبالرئيس السيسي، وهناك اتفاق تام بين مصر والفاتيكان حول أهمية دعم السلام في الشرق الاوسط خاصة، أن مصر ركيزة مهمة لنشر السلام في الشرق الأوسط، وفي ليبيا والسودان وغزة، وفي الأحداث الأخيرة في الخليج.

وأستطرد، أن الكنيسة الكاثوليكية في مصر لها مدارس عدة يصل عددها إلى 173 مدرسة، وكلية تعليمية ويصل عددالطلاب فيها إلى حوالي 176,000، وهي تفتح أبوابها للمسلمين والمسيحيين، حيث يشكل المسلمون فيها، حوالي 60 إلى 80% والمدارس منتشره في مصر لنشر العلم والسماحة، لأن مصر معروفة عنها أنها ترحب دائما بكل الأجناس والأديان.

مصر بلد الرحمه منذ القدم

وأكمل لا ننسى أن مصر، رحبت وحمت وحفظت العائلة المقدسة أثناء رحلتها إلى مصر، وقد أوضح أنه في لقائه الخاص مع البابا ليو الرابع عشر أثني على العلاقات المصرية مع الفاتيكان، وقد أوضح له البابا أنه لم يزر مصر من قبل ،ويأمل في زيارتها في المستقبل القريب.

وأشار سفير الفاتيكان، أن دور بابا الفاتيكان له دور مهم في محاولة إرساء السلام القائم على اتحاد البشر، نحو هدف واحد، وهو الحق والعدل والإحسان، ويعتقد البابا أن الصلاة هي السبيل إلى السلام.

السلام هو الحل الوحيد

وأشار السفير نيكولاس سفنن، سفير الفاتيكان بالقاهرة، أن البابا أكد في تصريحاته السابقة في الأسابيع الماضية، أن الحرب ليست هي الحل، وأنه يجب أن يكون السلام هو الخيار الاستراتيجي، لبناء الجسور بين البشر، وهو يتحدث كرجل روحاني بلا خوف حين يطالب السلام والعدل ولهذا هو دائما صريح في إبداء هذا الرأي لأن صوت المظلومين في الأرض من جميع الأديان ،هو الذي يجب أن يسمع و هو سبيله إلى السلام.

وأصاف أن هناك زيارة المرتقبة للبابا إلى مصر تؤكد على دور مصر في إرساء السلام في الشرق الأوسط.

يذكر أن السفير نيكولاس سفنن سفير الفاتيكان بالقاهرة قبل دخوله في السلك الدبلوماسي حصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال، ثم دخل في سلك الكهنوت في عام 1989، وحصل على دكتورة في القانون الكنسي عام 1994 ،وتخرج من الأكاديمية الدبلوماسية الخارجية للفاتيكان، والتحق بالسلك الدبلوماسي للفاتيكان ،وخدم في الهند ،وزائير وبلجيكا ولبنان وكوبا وبلغاريا وروما ، كما بقي كسفير لمده سبع سنوات في جواتيمالا، وهو يمثل الفاتيكان في مصر كسفير لها منذ ست سنوات ،ويأمل في زيادة روابط الصداقه والمودة بين مصرو الفاتيكان في فترة خدمته في القاهرة.