وزير المالية: الاستثمار بقوة في تطوير سك العملة بشراكات محلية ودولية مع القطاع الخاص

دبي - احمد فتحي في الجمعة 8 مايو 2026 04:07 مساءً - أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه فخور جدًا بما رآه من قدرات بشرية مميزة بمصلحة الخزانة العامة وسك العملة، وإصدارات تذكارية بالمتحف توثق تاريخنا، موضحًا أنه تابع بشغف رحلة إنتاج العملات المتداولة والتذكارية وأنواط التميز والأوسمة والنياشين.

أوضح الوزير، في أول جولة ميدانية بمصلحة الخزانة العامة وسك العملة، شملت المصنع، والمتحف، أن زملاءنا من العمال والفنيين يحافظون على هويتنا ويرسمون صورة مشرفة للصناعة المصرية، قائلًا: «تحية تقدير» لكل عامل مصري يشارك في مسيرة التنمية ويصنع حاضرنا ومستقبلنا.

أضاف أننا نعمل على الاستثمار بقوة في تطوير «سك العملة» بشراكات محلية ودولية مع القطاع الخاص، ونسعى لإنتاج مبتكر من العملات التذكارية أكثر تنافسية في الأسواق الداخلية والخارجية، لافتًا إلى أنه من المهم الإبداع والتنوع في عرض الصورة التاريخية المضيئة لبلدنا ورموزنا بشكل يلبي طموحات الأجيال الجديدة.

أكد كجوك، موجهًا حديثه للعاملين بمصلحة الخزانة العامة وسك العملة: «كل يوم عاوزين منكم إبداع جديد.. ولكل عمل أو تصميم مذاق خاص»، مشيرًا إلى تحويل الأفكار إلى تصميمات مبتكرة قابلة للتنفيذ بمهارة ودقة واحترافية عالية.

أوضح أننا نبذل كل الجهد لإثراء دورنا الحضاري فى حفظ ذاكرة مصر وبناء الوعى الوطنى، مؤكدًا أننا نعمل على رؤية متكاملة لرفع الكفاءة التشغيلية وضمان استدامة توفير العملات المعدنية المساعدة «الفكة» بكميات مناسبة.

رافق الوزير، خلال الجولة، أحمد عبدالرازق الوكيل الدائم لوزارة المالية، وشريف حازم مستشار الوزير للشئون الهندسية، وجمال حسين رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة.

