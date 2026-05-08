حسام حسن يمنح لاعبى المنتخب إجازة 24 ساعة قبل السفر لأمريكا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 8 مايو 2026 03:30 مساءً - قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، حصول اللاعبين على إجازة لمدة 24 ساعة يوم 29 مايو قبل العودة يوم 30 للسفر إلى أمريكا استعدادا لكأس العالم 2026.

ويخوض المنتخب مباراة ودية أمام روسيا يوم 28 مايو، على أن يحصل اللاعبين على إجازة بعدها للاطمئنان علي أسرهم قبل السفر لأمريكا يوم 30 مايو.

يستضيف مركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر ، معسكر منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن قبل خوض المباراة الودية أمام روسيا يوم 28 مايو الحالي.

وينتظم المنتخب في معسكر مغلق بمركز المنتخبات قبل الانتقال للعاصمة الجديدة، لاستئناف المعسكر قبل خوض ودية روسيا باستاد مصر بالعاصمة الجديدة يوم 28 مايو.

واستقر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر على استدعاء 28 لاعبا لمعسكر المنتخب الأخير استعدادا لخوض منافسات كأس العالم 2026.

وتضم القائمة النهائية 26 لاعبا، إلا أن حسام حسن فضل ضم 28 لاعبا تحسبا لأى إصابات تضرب الفريق قبل السفر إلى أمريكا.

من جهته كشف إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، موعد سفر المنتخب إلى أمريكا للمشاركة في كأس العالم، حيث سيسافر الفراعنة يوم 30 مايو إلى الولايات المتحدة استعدادا للمونديال، على أن يخوض الفريق مباراة ودية أخيرة أمام البرازيل يوم 6 يونيو فى ولاية أوهايو الأمريكية.

وأعلن إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم إنهاء الاتفاق لخوض مباراة ودية أمام روسيا 28 مايو المقبل فى إطار الاستعداد لبطولة كأس العالم 2026.

وقال إبراهيم حسن إن ودية روسيا ستقام فى التاسعة مساء يوم 28 مايو باستاد العاصمة الجديدة.