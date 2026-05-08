تعرف على خطوات الحصول على رقم الجلوس عقب إعلانه

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 8 مايو 2026 11:18 صباحاً - تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لإعلان أرقام جلوس امتحانات الثانوية العامة 2026، حيث من المقرر أن تعلن قريباً، ويقدم اليوم السابع فى التقرير التالى خطوات حصول الطلاب المتقدمين للامتحان علل رقم الجلوس ولجنة الامتحان:

- الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى "مركز المعلومات" https://emis.gov.eg/

- يضغط الطالب على أيقونة يمين الموقع بعنوان " منصة تسجيل التقدم للامتحان" .https://moe-register.emis.gov.eg/login

- بعد الضغط على اللينك يجد الطالب نفسه فى صفحة منصة الشهادات العامة.

- يضغط الطالب على أيقونة بعنوان" الاطلاع على أرقام الجلوس.

- يحصل الطالب على رقم جلوس الثانوية العامة 2026 من خلال البريد المدرسى الموحد والذى سبق وأن استخدمه الطالب فى تسجيل استمارة التقدم للامتحانات.

- بعد الدخول بالبريد المدرسى الموحد يظهر رقم الجلوس ومقر لجنة الامتحانات للعام الدراسي الجارى 2026.

- يستطيع الطالب الحصول على بطاقة رقم الجلوس من المدرسة المقيد فيها بعد إعلان الوزارة لأرقام الجلوس.

جدول امتحانات الثانوية العامة للنظام الجديد

ويؤدى طلاب الثانوية العامة نظام جديد امتحانات العام الدراسى 2026 يوم الأحد 21 يونيو المقبل بمادتى التربية الدينية والتربية الوطنية، والثلاثاء 23 يونيو اللغة الأجنبية الثانية و الأحد 28 يونيو 2026 اللغة العربية والخميس 2 يوليو المقبل الكيمياء لشعبة علمى والجغرافيا لشعبة أدبى و الأحد 5 يوليو اللغة الأجنبية الأولى والخميس 9 يوليو الفيزياء لشعبة علمى والتاريخ لشعبة أدبى والأحد 12 يوليو الرياضيات البحتة والخميس 16 يوليو الإحصاء لشعبة أدبى والاحياء لشعبة علمى علوم و الرياضيات التطبيقية لشعبة علمى رياضة.