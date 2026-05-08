وزير الأوقاف يؤدى صلاة الجمعة برأس البر تزامنا مع العيد القومى لدمياط

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 8 مايو 2026 04:24 مساءً - أدى الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف صلاة الجمعة من داخل مسجد الرحمة بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط، وذلك خلال زيارته للمحافظة تزامنا مع العيد القومي لدمياط.

كما كرم الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف الدكتور حسام الدين فوزي محافظ دمياط في إطار الاحتفالات بالعيد القومي لمحافظة دمياط.

وافتتح الدكتور أسامة الأزهري 4 مساجد جديدة داخل محافظة دمياط خلال زيارته اليوم للمحافظة. وبلغ إجمالي تكلفة مساجد دمياط نحو 25 مليون جنيه، بينما تراوحت المساحات الاجمالية لتلك المساجد من 600 إلي 1200 متر.

ومن جانبه تقدم وزير الأوقاف بالتهنئة إلى محافظ دمياط وقيادات المحافظة وابنائها بمناسبة الاحتفال بالعيد القومى الـ 776، مؤكدًا حرص الوزارة الدائم على التعاون مع المحافظة لدعم ملفات العمل الدعوية والمجتمعية بما يسهم فى خدمة أبناء المحافظة وتعزيز قيم الوعى والانتماء، و التعاون المشترك في دعم الأنشطة الدعوية والثقافية، والتوسع في عمارة بيوت الله مبنى ومعنى، بما يرسخ الفكر الوسطي المستنير ويخدم قضايا المجتمع.