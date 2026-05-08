ضبط أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 30 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 8 مايو 2026 03:30 مساءً - إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، فقد إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى والوحدات السكنية والسيارات وتأسيس الشركات) .

هذا وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التى قام بها المذكور بـ (30) مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.