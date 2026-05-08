حمزة عبد الكريم يقتحم حسابات المستقبل فى برشلونة بعد هاتريك مونت كارلو

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 8 مايو 2026 01:24 مساءً - يواصل المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم جذب الأنظار داخل منظومة نادي برشلونة الإسباني، بعدما خطف الأضواء بأداء مميز مع فريق الشباب، واضعاً نفسه ضمن أبرز المواهب المرشحة للصعود إلى فريق برشلونة أتلتيك أو حتى الفريق الأول في الموسم المقبل.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو أن تألق حمزة عبد الكريم بتسجيله هاتريك في فوز كبير لفريق برشلونة على مونت كارلو بنتيجة 9-0، ضمن منافسات الدوري الإسباني للشباب، كان نقطة تحول مهمة في مسيرته داخل النادي، حيث لفت الأنظار بقوة وأعاد تسليط الضوء على قدراته الهجومية المميزة.

وأشارت الصحيفة إلى أن المهاجم المصري، الذي انضم إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية على سبيل الإعارة قادماً من النادي الأهلي، لا يزال في مرحلة التأقلم، لكنه أظهر بالفعل إمكانيات مختلفة، أبرزها التمركز الذكي داخل منطقة الجزاء والقدرة العالية على إنهاء الهجمات بفعالية لافتة.

ومنذ وصوله إلى النادي الكتالوني، تم الاعتماد على حمزة عبد الكريم في فريق الشباب بهدف منحه الإيقاع المناسب والتدرج في المستويات، وهو ما ساعده على التطور السريع وإثبات نفسه كأحد أبرز الأسماء الواعدة في خط الهجوم.

وتشير المعطيات داخل النادي إلى أن خيار تفعيل بند شراء اللاعب يظل مطروحاً بقوة، وهو السيناريو الأقرب في الوقت الحالي، ما قد يمهد لبدء موسمه المقبل ضمن صفوف برشلونة أتلتيك، في خطوة تعتبر ترقية مهمة في مسيرته الاحترافية.

كما أوضحت التقارير أن خط الهجوم في الفريق الرديف قد يشهد تغييرات كبيرة، مع احتمالية رحيل عدد من اللاعبين، ما يفتح الباب أمام فرص أكبر لحمزة عبد الكريم لإثبات نفسه وحجز مكان أساسي في التشكيلة.

ورغم المنافسة القوية خاصة مع عودة المهاجم الشاب أوسكار جيستاو من الإصابة، إلا أن حمزة يواصل تقديم مستويات مميزة تعكس شخصيته الهجومية وثقته الكبيرة داخل الملعب، في ظل متابعة دقيقة من الجهاز الفني لمستواه.

وبحسب ما أوردته الصحيفة، فإن استمرار تألق حمزة عبد الكريم قد يجعله أحد أهم أوراق المستقبل داخل النادي الكتالوني، خاصة مع قدرته على التطور السريع وتقديم أداء ثابت، ما يعزز مكانته كأحد أبرز المواهب الصاعدة في أكاديمية برشلونة.