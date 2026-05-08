النقل تعلن أسعار تذاكر مونوريل شرق النيل.. وخصم 50% على كافة الاشتراكات

النقل تعلن أسعار تذاكر مونوريل شرق النيل.. وخصم 50% على كافة الاشتراكات

ضبط طالب تعدى على مدرس بالضرب بإستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابته بالدقهلية

ضبط طالب تعدى على مدرس بالضرب بإستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابته بالدقهلية

الجبهة الوطنية عن زيارة الرئيس للإمارات وسلطنة عمان: رسائل حاسمة في توقيت بالغ الدقة

الجبهة الوطنية عن زيارة الرئيس للإمارات وسلطنة عمان: رسائل حاسمة في توقيت بالغ الدقة

تفاصيل تلقى محمد صلاح عرضاً جديدًا بـ20 مليون يورو

تفاصيل تلقى محمد صلاح عرضاً جديدًا بـ20 مليون يورو

«الأعلى للإعلام» يسمح بمد فترات البث للقنوات لتغطية مباراتي نهائي الكونفيدرالية

«الأعلى للإعلام» يسمح بمد فترات البث للقنوات لتغطية مباراتي نهائي الكونفيدرالية

رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج: بدأنا نقل الحجاج إلى مكة المكرمة وسط إشادة واسعة بالخدمات والتنظيم (صور)

رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج: بدأنا نقل الحجاج إلى مكة المكرمة وسط إشادة واسعة بالخدمات والتنظيم (صور)

تعزيز التعاون المصري الإسباني في مجالات سلامة الغذاء

تعزيز التعاون المصري الإسباني في مجالات سلامة الغذاء

وزير الزراعة يبحث مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الإيطالية تعزيز الأمن الغذائي

وزير الزراعة يبحث مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الإيطالية تعزيز الأمن الغذائي

خالد هاشم: إطلاق أول صندوق استثماري لتمويل القطاع الصناعي من المواطنين في يوليو المقبل

خالد هاشم: إطلاق أول صندوق استثماري لتمويل القطاع الصناعي من المواطنين في يوليو المقبل

د. إسلام عزام: ندرس استحداث بعض الحوافز لتنشيط تداول شهادات الكربون

د. إسلام عزام: ندرس استحداث بعض الحوافز لتنشيط تداول شهادات الكربون

الرئيسية أخبار مصرية

وزير الزراعة يستقبل وفدًا من الاتحاد الأوروبي والوكالة الإيطالية

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
وزير الزراعة يستقبل وفدًا من الاتحاد الأوروبي والوكالة الإيطالية

وزير الزراعة يستقبل وفدًا من الاتحاد الأوروبي والوكالة الإيطالية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 8 مايو 2026 12:30 مساءً - استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفدًا  يضم ممثلين عن برنامج "كافي" (KAFI)، والاتحاد الأوروبي، والوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية، وذلك في إطار اجتماع تنسيقي موسع لبحث سبل التعاون المشترك ودعم قطاع الزراعة في مصر.

 

وتناول الاجتماع استعراض ملامح التعاون القائم والمستقبلي بين الوزارة وشركاء التنمية الدوليين، مع التركيز على المشاريع والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز منظومة الأمن الغذائي، وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، تماشيًا مع رؤية الدولة المصرية لرفع كفاءة الإنتاج الزراعي.

 

وضم الوفد: "أليس بيسلان"، قائدة الفريق بالوفد الأوروبي في مصر،  "إيفا ستامينوفا"، مديرة المشروع بالوفد الأوروبي في مصر، و "أنجيليني مارينوتشي لونا"، السكرتيرة الأولى بالسفارة الإيطالية بالقاهرة، و "تيبيريو كياري'، رئيس الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية (مكتب القاهرة)، فضلا عن بعض خبراء الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية، وذلك بحضور الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية.

 

العلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر بالاتحاد الأوروبي

ومن جانبه أكد وزير الزراعة، خلال اللقاء على عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر بالاتحاد الأوروبي وإيطاليا، مشيدًا بالدور الذي يلعبه برنامج "كافي" في دعم الفلاح المصري وتطوير سلاسل القيمة الزراعية، وأكد على أهمية البحث العلمي الزراعي، متمثلاً في دور مركز البحوث الزراعية، في ابتكار حلول لمواجهة التحديات المناخية وزيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية.

 

من جانبهم، أعرب ممثلو الوفد الأوروبي والجانب الإيطالي عن تقديرهم للجهود التي تبذلها وزارة الزراعة، مؤكدين التزامهم بمواصلة تقديم الدعم التقني والتمويلي للمشروعات التي تخدم أهداف التنمية المستدامة وتضمن استقرار سلاسل الإمداد الغذائي.

 

أحمد صلاح

الكاتب

أحمد صلاح

إخترنا لك

رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج: بدأنا نقل الحجاج إلى مكة المكرمة وسط إشادة واسعة بالخدمات والتنظيم (صور)

أخبار ذات صلة

0 تعليق