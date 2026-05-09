طريقة ٤-٢-٤ للحصول على بشرة صافية في ١٠ دقايق

روسيا وأوكرانيا يوافقان على هدنة ترامب حتى يوم 11 مايو الجارى

روسيا وأوكرانيا يوافقان على هدنة ترامب حتى يوم 11 مايو الجارى

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 9 مايو 2026 12:30 صباحاً - أعلن الكرملين موافقة روسيا على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الهدنة مع أوكرانيا، والتي تستمر حتى يوم 11 مايو الجاري، في خطوة تمثل تطورًا جديدًا بمسار الحرب المستمرة منذ سنوات.

 

وفي المقابل، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قبول كييف بالهدنة التي أعلنها ترامب، ما يعزز احتمالات تنفيذ وقف مؤقت لإطلاق النار بين الجانبين خلال الأيام المقبلة.

 

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اتفاق وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا سيتضمن تعليق جميع الأنشطة العسكرية، إلى جانب تنفيذ عملية تبادل واسعة تشمل 1000 أسير من كل طرف.

 

ترامب : وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا سيستمر لمدة 3 أيام

 

وأوضح ترامب أن وقف إطلاق النار سيستمر لمدة 3 أيام خلال 9 و10 و11 مايو، مؤكدًا أن المحادثات مستمرة لإنهاء “هذا الصراع الكبير”، وأن فرص التوصل إلى اتفاق تتزايد يومًا بعد يوم.

 

وأشار الرئيس الأمريكي أيضًا إلى استمرار المفاوضات الخاصة بالأزمة مع إيران، في وقت تشهد فيه المنطقة تحركات دبلوماسية مكثفة لمحاولة احتواء التصعيد العسكري والسياسي.

 

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

