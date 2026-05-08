وزير الخارجية يبحث مع نظيره الفرنسى العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع بالمنطقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 8 مايو 2026 07:33 مساءً - تلقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً من جان نويل بارو، وزير خارجية فرنسا، حيث تناول الاتصال سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وكذلك التطورات الإقليمية وسبل خفض التصعيد في المنطقة.

أشاد الوزيران بما تشهده العلاقات المصرية الفرنسية من زخم متصاعد، لاسيما بعد ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وثمنا النمو الملحوظ في معدلات التبادل التجاري بين البلدين، والتعاون في المجالات المختلفة. وفي هذا الصدد، رحب وزير خارجية فرنسا بقرب افتتاح جامعة سنجور بمدينة برج العرب، تجسيداً للشراكة المصرية الفرنسية.

وتناول الوزيران التطورات في المنطقة، حيث أشاد وزير خارجية فرنسا بالجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لاحتواء التصعيد الإقليمي، واستمع إلى شرح تفصيلى من عبد العاطي بشأن الجهود المصرية في هذا الصدد. وأكد عبد العاطي على ضرورة إعطاء الأولوية للحلول الدبلوماسية، منوهاً بدعم مصر للمسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، بما يسهم في خفض التصعيد وتعزيز الحلول السياسية.

كما تبادل الوزيران الرؤى بشأن التطورات في قطاع غزة، حيث أكد عبد العاطي أهمية الانتهاء من كافة استحقاقات المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي، والبدء فى تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية، مشيراً إلى أهمية بدء اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة ممارسة مهامها من داخل القطاع، وسرعة نشر قوة الاستقرار الدولية.

وتناول الوزيران مستجدات الأوضاع في لبنان، حيث شدد وزير الخارجية على موقف مصر الداعم للبنان، مؤكدا ادانة مصر للانتهاكات الاسرائيلية المتكررة لسيادة لبنان، وضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة الاراضى اللبنانية، فضلاً عن دعم المؤسسات الوطنية للاضطلاع بمسؤولياتها بشكل كامل في الحفاظ على أمن واستقرار لبنان.

واتفق وزيرا الخارجية على مواصلة التنسيق والتشاور الوثيق في إطار العلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر بفرنسا، والعمل بشكل مشترك لخفض التصعيد ودعم الامن والاستقرار في المنطقة.