نعرض لكم الان تفاصيل خبر د. محمد فريد: ندعو الشركات البيلاروسية للاستثمار في مصر والاستفادة من الموقع الاستراتيجي من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في السبت 9 مايو 2026 12:13 صباحاً - افتتح الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فعاليات منتدى الأعمال المصري البيلاروسي، بمشاركة ممثلي الشركات المصرية والبيلاروسية، وعدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية من الجانبين، وذلك لبحث فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين.

واستعرض الوزير خلال كلمته أبرز الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، والتي ساهمت في تعزيز مؤشرات الاقتصاد الكلي ورفع معدل النمو ليصل إلى نحو 5.4% خلال الربع الماضي من العام الجاري، إلى جانب خفض عجز ميزان المدفوعات وعجز الموازنة العامة للدولة، وكذا تراجع معدلات التضخم، مشيرًا إلى أن تلك النتائج جاءت في ظل تبني سياسات مالية ونقدية مرنة ساهمت في الحد من التأثيرات السلبية للتحديات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وأشار الدكتور فريد، إلى أن الحكومة المصرية نفذت حزمة واسعة من الإصلاحات الجمركية بهدف تسهيل حركة التجارة وتقليل زمن الإفراج الجمركي، من خلال التوسع في تطبيق منظومة الميكنة والرقمنة، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار ورفع كفاءة بيئة الأعمال.

وأكد الوزير أن الدولة المصرية توفر العديد من الحوافز الاستثمارية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوطين الصناعات المختلفة، داعيًا الشركات البيلاروسية إلى الاستثمار في السوق المصري والاستفادة من الفرص الواعدة والمناطق الاستثمارية المتاحة، فضلًا عن اتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها مصر مع عدد كبير من الأسواق الإقليمية والدولية.

وأوضح الوزير، أن القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا في الاقتصاد المصري، حيث يساهم بنحو 58% من إجمالي الاستثمارات المنفذة، مؤكدًا أن الشراكة بين مصر وبيلاروسيا ترتكز على تعزيز دور القطاع الخاص في دفع جهود التنمية الاقتصادية من خلال إقامة مشروعات واستثمارات مشتركة تحقق المصالح المتبادلة للجانبين وتسهم في خلق فرص العمل وتحفيز النمو الاقتصادي.

وأضاف الوزير أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم القطاع الخاص عبر إنشاء صناديق استثمارية متخصصة، من بينها صندوق لدعم القطاع الصناعي وتعزيز القيمة المضافة المحلية، إلى جانب صناديق مخصصة لدعم ريادة الأعمال بمختلف مراحل نموها.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وفي ختام كلمته، دعا الدكتور محمد فريد الشركات البيلاروسية إلى زيارة مصر والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات، مؤكدًا حرص الحكومة المصرية على تقديم كافة أوجه الدعم وتكثيف التشاور والتنسيق المشترك بما يسهم في تعزيز معدلات التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.

وعلى هامش المنتدى، شهد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية توقيع 3 اتفاقيات تعاون بين شركة العدوي للاستيراد والتصدير، وشركة الجرارات الزراعية البيلاروسية MTZ، وشركة Fruitreal، حيث تتضمن الاتفاقيات قيام الشركة المصرية بتصدير الفاكهة إلى السوق البيلاروسي، إلى جانب توريد الجرارات الزراعية من شركة MTZ إلى الجانب المصري، بما يعكس التوجه نحو تعزيز التعاون التجاري والصناعي بين البلدين.

وشهد منتدى الأعمال المصري البيلاروسي واسعة من مجتمع الأعمال في البلدين، حيث شاركت نحو 24 شركة مصرية كبرى تنتمي إلى قطاعات متنوعة تشمل الصناعة، والزراعة، والتجارة، والتصدير، إلى جانب عدد من الشركات والمؤسسات البيلاروسية، وذلك بحضور ممثلي الجهات الحكومية المعنية من الجانبين.

وناقش المشاركون فرص إقامة شراكات استثمارية جديدة وتوسيع مجالات التعاون المشترك، بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية وفتح آفاق أوسع للتكامل التجاري والصناعي بين مصر وبيلاروسيا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر د. محمد فريد: ندعو الشركات البيلاروسية للاستثمار في مصر والاستفادة من الموقع الاستراتيجي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.