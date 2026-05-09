طريقة ٤-٢-٤ للحصول على بشرة صافية في ١٠ دقايق

الصحة العالمية: ارتفاع إصابات فيروس هانتا لـ8 حالات من السفينة المنكوبة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 9 مايو 2026 12:30 مساءً - قالت منظمة الصحة العالمية فى بيان جديد لها، إنه بلغت إصابات فيروس هانتا من السفينة المنكوبة 8 حالات بعد تأكيد تشخيص الـ3 حالات المشتبة فيهم.

وأضافت، إنه في 2 مايو 2026، أُبلغت منظمة الصحة العالمية عن مجموعة من الركاب المصابين بأمراض تنفسية حادة على متن سفينة سياحية، في ذلك الوقت، ووفقًا لمشغل السفينة، كان على متنها 147 راكبًا وطاقمها، بينما كان 34 راكبًا وطاقمًا قد نزلوا منها سابقًا.

 

وتابعت، إنه منذ آخر نشرة إخبارية عن تفشي المرض في 4 مايو، تأكدت 3 حالات من الحالات المشتبه بها، وأُبلغ عن حالة مؤكدة إضافية،  وحتى 8 مايو، بلغ إجمالي الحالات 8 حالات، من بينها 3 وفيات (معدل وفيات 38%)،  تم تأكيد 6 حالات مخبريًا على أنها عدوى فيروس هانتا، وتم تحديد جميعها على أنها فيروس الأنديز (ANDV).


وأوضحت، إنه من خلال اللوائح الصحية الدولية (2005)، تم إبلاغ جميع جهات الاتصال الوطنية المعنية باللوائح الصحية الدولية، وهي تدعم جهود تتبع المخالطين على المستوى الدولي، تُقيّم منظمة الصحة العالمية المخاطر التي يُشكلها هذا الحدث على سكان العالم بأنها منخفضة، وستواصل مراقبة الوضع الوبائي وتحديث تقييم المخاطر، أما بالنسبة للركاب والطاقم على متن السفينة، فيُعتبر الخطر متوسطًا.

 

