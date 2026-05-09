مدير جامعة سنجور يثمن جهود مصر في إنجاز الصرح الأكاديمي الجديد ببرج العرب

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 9 مايو 2026 01:24 مساءً - ثمن المدير التنفيذي لجامعة سنجور الدولية الدكتور "تييري فيرديل"، اليوم (السبت)، الجهود التي بذلتها الدولة المصرية في إنجاز المقر الجديد للجامعة في مدينة برج العرب الجديدة بالإسكندرية.

وقال فيرديل ـ في تصريح لقناة (إكسترا نيوز) ـ إن "هذا الصرح الأكاديمي الكبير مدعوم من قبل العديد من الدول وعلى رأسها مصر وفرنسا"، مضيفا أن الجامعة تقدم تجربة تعليمية وثقافية مميزة وتجذب الطلاب من الدول الإفريقية الفرنكوفونية المختلفة، معززةً التنوع الثقافي والتفاعل بين الطلاب، معربا عن سعادته بالمشاركة في التخطيط والتنفيذ لهذا المشروع.

صرح أكاديمي بمعايير دولية

من جانبه، أكد رئيس الجامعة الدكتور هاني هلال، أن جامعة سنجور الدولية صممت وفق أحدث المعايير الأكاديمية الدولية.

وأوضح هلال ـ في تصريح لقناة (إكسترا نيوز) ـ أن البرامج في الجامعة تركز على تعليم الطلاب علم الإدارة، إلى جانب تعزيز مهاراتهم الشخصية، وتعلم التكنولوجيا، فضلا عن تخصصهم المهني؛ وذلك لتكوين كوادر إفريقية مؤهلة وقادرة على العمل من أجل تحقيق التنمية المستدامة في بلادها.

افتتاح رسمي بحضور رئاسي

ومن المقرر أن يشهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي - في وقت لاحق اليوم - افتتاح المقر الجديد للجامعة بمدينة برج العرب الجديدة، بحضور الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" وعدد من المسؤولين الأفارقة.