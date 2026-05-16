أفضل أنواع الأطعمة الغنية بالبروتين.. اختارتها لكِ محررة صحة في "دوت الخليج"

وزير الصناعة يؤكد التزام مصر بتعميق الشراكة الصناعية والتكنولوجية ودعم التكامل مع روسيا ودول العالم الإسلامي

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 16 مايو 2026 11:18 صباحاً -  

أكد المهندس خالد هاشم،  وزير الصناعة أن مصر تنظر إلى التعاون الصناعي والتكنولوجي باعتباره المحرك الرئيسي لبناء شراكات اقتصادية مستدامة بين روسيا والدول الإسلامية.

 

 

جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال مشاركته في الجلسة العامة لمنتدى "روسيا – العالم الإسلامي: قازان 2026" بجمهورية تتارستان الروسية، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وممثلي الحكومات والمؤسسات الاقتصادية والصناعية من روسيا ودول العالم الإسلامي.

 

 

وقال الوزير إن العلاقات المصرية الروسية تشهد مرحلة متقدمة من الشراكة الاستراتيجية بدعم مباشر من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وفخامة الرئيس فلاديمير بوتين، مشيراً إلى أن التعاون بين البلدين تجاوز الأطر التقليدية للتجارة ليشمل الصناعة والطاقة والتكنولوجيا والأمن الغذائي وسلاسل الإمداد.

 

 

وأوضح هاشم أن مصر تعمل على ترسيخ مكانتها كمركز صناعي ولوجستي إقليمي يربط بين إفريقيا والعالم العربي وأوروبا وآسيا، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وشبكة اتفاقياتها التجارية والبنية التحتية الحديثة والمناطق الاقتصادية والصناعية المتطورة، وعلى رأسها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

 

وأشار الوزير إلى الأهمية الاستراتيجية للمنطقة الصناعية الروسية في العين السخنة باعتبارها أحد أهم مشروعات التعاون الصناعي بين البلدين، مؤكداً أن الدولة المصرية مستعدة لتقديم كافة التيسيرات المطلوبة للإسراع ببدء التنفيذ لتحويل المشروع الى مراحل الانشاء والتشغيل والإنتاج.

 

 

ولفت هاشم إلى وجود فرص متميزة للتعاون مع جمهورية تتارستان في مجالات الصناعات الهندسية، والبتروكيماويات، والمعدات الصناعية، والطاقة، والتكنولوجيا، والتدريب الفني، مشيداً بالتجربة الصناعية المتقدمة لتتارستان وما حققته من نجاح في توطين التكنولوجيا وتعزيز التصنيع الموجه للتصدير.

 

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

