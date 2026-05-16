"الصحة" تحذر من الإجهاد الحراري أثناء مناسك الحج وتكشف كيفية التعامل مع المصاب

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 16 مايو 2026 01:24 صباحاً - ونحن على مشارف موسم الحج وأداء مناسكة ؛ ومع ارتفاع درجات الحرارة ؛ وجهت وزارة الصحة والسكان الحجاج للحفاظ على أجسادهم من الإجهاد الحراري .
حيث قالت الوزارة : "مع ارتفاع درجات الحرارة… حافظ على جسمك من الإجهاد الحراري ، عن طريق شرب المياه، تجنب التعرض المباشر للشمس، وارتداء الملابس الفاتحة فهي من أهم الخطوات للحفاظ على صحتك في الصيف ، تجنب الخروج خلال أوقات الذروة، وأخذ فترات راحة منتظمة . "
وأوضحت الوزارة أنه : " إذا شعر الحاج بالتعب والضعف، والدُّوَار، والصداع، أو زيادة وسرعة في ضربات القلب، والجفاف ونقص كمية البول بعد التعرض للحرارة المرتفعة يجب على الفور استشارة الطبيب وتنفيذ توجيهاته .
ويجب عمل الإسعافات الأولية لمصاب الإجهاد الحراري وهي كالتالي :
تحريك المصاب إلى مكان بارد.
تخفيف الملابس من على جسمه.
وضع كمادات باردة على الرقبة أو الإبط.
رش الجسم بالماء.
تشجيع المصاب على شرب الماء البارد.
