صندوق مكافحة الإدمان يلتقي مجموعة من المتعافين من أبناء منطقة حدائق أكتوبر

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 16 مايو 2026 12:30 مساءً - استمرارا لجهود صندوق مكافحة الإدمان في المناطق المطورة " بديلة العشوائيات " التقى الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي مجموعة من المتعافين من تعاطى المواد المخدرة من أبناء منطقة حدائق أكتوبر المطورة بديلة " نزلة السمان "، وذلك بحضور هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة و مدحت وهبه المستشار الإعلامي لصندوق مكافحة الإدمان والدكتور أحمد الكتامى مدير عام البرامج العلاجية والدكتور إبراهيم عسكر مدير عام البرامج الوقائية

كما تفقد "عثمان" مقر صندوق مكافحة الإدمان بمنطقة حدائق أكتوبر، وأجرى حوارًا مع المتعافين من الإدمان واستمع منهم عن الخدمات التي يقدمها الصندوق من خلال العيادة التابعة، من حيث توفير العلاج وخدمات الدعم النفسي والتأهيل الاجتماعي في إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج المجاني للحد من الانتكاسة. كما أعرب المتعافون عن سعادتهم بلقاء الدكتور عمرو عثمان، مؤكدين بأن اهتمام الدولة وحرص صندوق مكافحة الإدمان على توفير كافة خدمات العلاج والتأهيل ساهم في إعادة دمجهم في المجتمع مرة أخرى.

وحرص الدكتور عمرو عثمان على تكريم المتعافين من الإدمان من أبناء منطقة حدائق أكتوبر والمناطق المجاورة ، بعد تلقيهم كافة الخدمات العلاجية مجانا ووفقا للمعايير الدولية داخل مراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة الإدمان ، وحثهم على الاستمرار في التعافي والابتعاد عن الإدمان، ويأتي ذلك نتيجة جهود الصندوق في المناطق المطورة " بديلة العشوائيات " في إطار تكليفات فخامة رئيس الجمهورية بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة مثل "حدائق أكتوبر، الأسمرات، المحروسة، روضة السودان، روضة السيدة، أهالينا، اسطبل عنتر، الخيالة، بشائر الخير"، حيث يتم تنفيذ مجموعة من الأنشطة التوعوية من خلال المتطوعين لدى الصندوق وزيارات منزلية تستهدف الأسر في هذه المناطق لتوعيتهم بخطورة مشكلة تعاطي المخدرات وتعريفهم بآليات الاكتشاف المبكر، وحث مرضى الإدمان منهم على التقدم للعلاج المجاني الذي يقدمه الصندوق في عيادته المتواجدة بهذه المنطقة أو بمراكز العزيمة التابعة للصندوق أو الجهات الشريكة .

كما تعتمد تدخلات الصندوق في المناطق المطورة " بديلة العشوائيات "، على التواصل المباشر مع الأسر المقيمة في هذه المناطق، وتأهيل الكوادر المجتمعية من الشباب للمشاركة في جهود التوعية بخطورة التعاطي والإدمان ، بهدف تعزيز الوعي والتثقيف الأسري بما يكفل تمكين الأسر بهذه المناطق من مواجهة مشكلة المخدرات، كما يتم تنفيذ برنامج المهارات الحياتية الإيجابية وسلسلة من ورش الحكي للأطفال التي يتم من خلالها نشر رسائل التوعية بأضرار التدخين بشكل جذاب، إضافة إلى تنفيذ سلسلة من الأنشطة الفنية والرياضية والاجتماعية بهدف تعزيز القيم الثقافية الإيجابية والرد على المفاهيم الخاطئة المتعلقة بالمخدرات .

كما التقى الدكتور عمرو عثمان المتطوعين من أبناء منطقة حدائق أكتوبر، مشيدا بجهودهم في تنفيذ برامج التوعية، وموجها رسالة إلى المتطوعين لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والبالغ عددهم أكثر من 35 ألف متطوع على مستوى الجمهورية، قائلا: " تطوعكم في التوعية بأضرار الإدمان ومكافحته ليس مجرد نشاط، بل هو درع واق للمجتمع، وحماية للشباب من الوقوع في براثن الإدمان، وشعاع أمل في نفوس الذين كادت السموم أن تسرق مستقبلهم".