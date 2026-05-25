اليوم .. بعثة حج التضامن تبدأ تصعيد حجاج الجمعيات الأهلية إلى عرفات

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 25 مايو 2026 12:30 مساءً - تبدأ بعثة حج وزارة التضامن الاجتماعي تصعيد حجاج الجمعيات الأهلية اليوم إلى عرفات استعدادا لأداء ركن الحج الأعظم، حيث وأجرت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى اتصالا هاتفيا للاطمئنان على كافة الخدمات لزوار بيت الله خلال التواجد في عرفات من حيث توفير المخيمات.
تصعيد حجاج الجمعيات الأهلية إلى عرفات
وعقد أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي رئيس بعثة حج الجمعيات، اجتماعا موسعا بمقر إقامة البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية بمكة المكرمة مع مشرفي حجاج الجمعيات الأهلية، وذلك لمراجعة الخطة الزمنية والتنظيمية لتصعيد الحجاج إلى مشعر عرفات وضمان تنفيذها بدقة ، وحرص رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية على نقل تحيات الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي إلى جميع المشرفين، وتقديرها لمجهوداتهم في خدمة ورعاية حجاج الجمعيات الأهلية، وهو الأمر الذي يؤدي إلى نجاح الموسم.
0 تعليق