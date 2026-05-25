رئيس بعثة الحج الرسمية : بدء تصعيد حجاج القرعة للمشاعر المقدسة غدا لأداء الركن الأعظم من الحج

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 25 مايو 2026 11:18 صباحاً - أعلن مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس الجهاز التنفيذى للجنة الوزارية للحج، بدء تصعيد حجاج القرعة إلى منطقة المشاعر المقدسة، استعدادا للوقوف بصعيد عرفات الطاهر غدا الثلاثاء.

بدء تصعيد الحجاج بـ522 حافلة حديثة

وأوضح - في تصريح خاص إلى وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى الأراضي المقدسة اليوم الاثنين - أن عملية تصعيد الحجاج بدأت فجر اليوم من خلال 522 حافلة حديثة ومكيفة، مزودة بأجهزة تتبع «جي بي إس» ودورات مياه.

وأكد وجود مندوب من شركة النقل الخاصة بالحافلات بغرفة عمليات بعثة حج القرعة بمكة المكرمة؛ لمتابعة خطوط سير الحافلات أثناء تصعيدها لحجاج بيت الله الحرام إلى عرفات الله، والنفرة إلى المزدلفة، وصولا إلى مخيماتهم بمشعر منى؛ لضمان التزام سائقي الحافلات بخطوط السير من جانب، وإرشادهم في حالة خروجهم عن خطوط السير المقررة من جانب آخر، بالإضافة إلى توفير عدد كاف من الحافلات الاحتياطية؛ للدفع بها فورا في حالات التعطل المفاجىء لأي حافلة.

ولفت فى الوقت نفسه إلى أن سائقي تلك الحافلات تم اختيارهم من العمالة الدائمة بالمملكة، وليس من العمالة الموسمية، مما يضمن إلمامهم بالطرق وخطوط السير.

وكشف أنه تم هذا العام أيضا تخصيص حافلتين مجهزتين لذوي الاحتياجات الخاصة؛ لتصعيدهم إلى منطقة المشاعر المقدسة بعرفات ومنى، موضحا أن الحافلتين بهما جهاز رفع أوتوماتيكي للمقاعد المتحركة، فيما تحتويان على صف واحد من المقاعد بالداخل لسهولة حركة الكرسي المتحرك داخلهما.

رفع كفاءة التكييفات داخل مخيمات الحجاج

وأكد أنه نظرا لارتفاع درجات الحرارة هذا العام، فقد تم الاتفاق على تزويد مخيمات الحجاج بمشعري عرفات ومنى، بكمية كبيرة من المراوح، بالإضافة إلى أجهزة التكييف ذات القدرات العالية؛ حيث تم رفع قدراتها من 24 ألفا إلى 30 ألف وحدة؛ لمواجهة الارتفاع المتوقع في درجات الحرارة خلال آداء مناسك الحج، إضافة إلى التأكيد على تشغيل التكييفات قبل وصول الحجاج بوقت كاف.

وناشد اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج الحجاج مجددا، بعدم الخروج من المخيمات في وقفة عرفات خلال الفترة من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الرابعة عصرا؛ لتجنب الإصابة بحالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس، خاصة في ظل توقعات الأرصاد الجوية بوصول درجات الحرارة إلى نحو 50 درجة مئوية، لافتا إلى أنه لأول مرة، تم هذا العام وضع شاشات تليفزيونية داخل ساحات مخيمات الحجاج بمشعر عرفات، بالإضافة إلى الاذاعة الداخلية بالمخيمات؛ لمتابعة خطبة وفقة عرفات، والتسهيل عليهم بدلا من التزاحم لسماعها بمسجد نمرة والتعرض للإصابة بضربات شمسية.

وطالب جميع الحجاج باستخدام المظلات الشمسية التي أهدتهم إياها بعثة القرعة، لحمايتهم من أشعة الشمس، وشرب المياه والسوائل بكميات وفيرة بشكل منتظم، خاصة وأن من ضمن الهدايا التي حصل عليها الحجاج، قارورة لحفظ المياه مثلجة، بالإضافة إلى ارتداء الكمامة في أماكن الزحام.

وناشد حجاج بيت الله الحرام، بارتداء بطاقة "نسك" الذكية، وأسورة المعصم التي تم تسليمها لهم، واللتين يحتويان على جميع بيانات الحاج، ومقر إقامته بالأراضي المقدسة، وأرقام هواتف البعثة، بالإضافة إلى ارتداء الكارت الخاص برقمي خيمته والمنامة (الصوفا بيد) الخاصين به في مشعر منى؛ ليميز كل حاج خيمته ولا يضل الطريق إليها.

وكان مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج، قد ناشد في وقت سابق ضيوف الرحمن بعدم حملهم لأي أمتعة كبيرة أثناء الاقامة بمنطقة المشاعر المقدسة، تكون من شأنها شغل مساحة من المخيمات، والتأثير على المساحة المخصصة لكل حاج، واستخدام الحقيبة التي أهدتهم إياها بعثة القرعة في حمل مستلزماتهم وأدويتهم الشخصية فقط، مع ترك الأغراض الثمينة في خزن الغرف أو في أمانات الفنادق.

وناشد الحجيج بعدم التدافع والتزاحم على الحافلات، نظرا لأن كل حاج لديه مقعد مخصص له في كل حافلة، إضافة إلى تخليهم عن التصرفات والسلوكيات التي لا تتناسب مع قدسية الأماكن الشريفة، والتي قد تسيىء للحجاج المصريين، وتخضع مرتكبها إلى المساءلة القانونية، بالإضافة إلى احتفاظ كل حاج بمتعلقاته الشخصية داخل خزينة غرفته أو بأمانات الفندق، تجنبا لفقدانها.