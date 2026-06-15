ضبط 3 أشخاص بالمنيا استولوا على أموال المواطنين بانتحال صفة موظفي خدمة عملاء بالبنوك

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 يونيو 2026 01:24 مساءً - في إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام 3 أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية، ومقيمين بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا، بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بكونهم موظفي خدمة عملاء بالبنوك المختلفة.

وكشفت التحريات أن المتهمين كانوا يطالبون الضحايا ببيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم بزعم تحديث البيانات البنكية، وتمكنوا من خلال ذلك من الاستيلاء على أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، أمكن ضبط المتهمين، وبحوزتهم 6 هواتف محمولة تبين بفحصها احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي، بالإضافة إلى 21 شريحة خطوط هواتف محمولة مختلفة.

وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب 9 وقائع نصب بذات الأسلوب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.