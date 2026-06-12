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ضمن منافسات الجولة الأولى.. البرازيلي أباتى ثامن حكم يدير لقاءات مصر فى كأس العالم

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ضمن منافسات الجولة الأولى.. البرازيلي أباتى ثامن حكم يدير لقاءات مصر فى كأس العالم

ضمن منافسات الجولة الأولى.. البرازيلي أباتى ثامن حكم يدير لقاءات مصر فى كأس العالم

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 12 يونيو 2026 07:24 مساءً - أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم برئاسة الإيطالي بيير لويجي كولينا أسماء طاقم حكام مباراة منتخب مصر أمام نظيره البلجيكي مساء الاثنين، على ملعب لومن فيلد بمدينة سياتل الأمريكية ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة السابعة في كأس العالم 2026.

 

حكام مباراة مصر وبلجيكا

البرازيلي رامون أباتي (36 سنة) يقود هذا الطاقم ومعه مواطنيه دانيلو ماتيس ورفائيا ألفيس كمساعدين "كيفين أورتيجا" من بيرو كحكم رابع ومواطنه "مايكل أوروي" كمساعد احتياطي.

 

إدارة حكم برازيلي لإحدى مباريات منتخب مصر في كأس العالم ستكون الأولى منذ أول ظهور له في النسخة الثانية في إيطاليا 1934، حيث توزعت هوية حكام مباريات الـ7 بين جنسيات تنتمي إلى دول إيطاليا وإسبانيا وبلجيكا وسويسرا وهولندا من أوروبا وباراجواي وكولمبيا من أمريكا الجنوبية.

 

وفيما يلي أسماء حكام مباريات المنتخب خلال مشاركاته الثلاثة السابقة في كأس العالم:

 

- الإيطالي رينالدو بارلاسينا:مصر والمجر 1934.

 

- الإسباني  إيمليو سورينانو مصر وهولندا 1990.

 

- البلجيكي مارسيل فان لنجنهوف: مصر وإيرلندا 1990.

 

- السويسري كورت روثلسبيرجر البلجيكي مصر وإنجلترا 1990.

 

- الهولندي بيورن كويبرز: مصر وأوروجواي 2018.

 

- الباراجوياني إنريكي كاسيرس: مصر وروسيا 2018.

 

- الكولومبي ويلمار رولدان: مصر والسعودية 2018.

 

 

 

 

محمد يوسف

الكاتب

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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