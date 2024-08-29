انت الأن تتابع خبر الاخبارية المفتوحة.. تردد قناة bein sport news نايل سات الناقلة لقرعة دوري ابطال اوروبا 2025 مجاناً والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يوفر تردد قناة bein sport news hd الاخبارية المفتوحة الفرصة أمام الملايين من عشاق كرة القدم في مشاهدة مراسم سحب قرعة دوري أبطال أوروبا مرحلة المجموعات مجاناً على نايل سات وعرب سات بدون تشفير، يأتي ذلك قبيل ساعات قليلة من انطلاق القرعة التي تشهد لأول مرة مشاركة 36 فريقاً في النظام الجديد، الذي يختلف عن النظام القديم للبطولة، وستكون القناة المجانية للشبكة القطرية هي الناقل الحصري من ضمن القنوات الناقلة لقرعة دوري الأبطال باللغة العربية، إضافة إلى قناة يويفا الرسمية على يوتيوب.

تردد قناة بي ان سبورت الاخبارية المفتوحة

تُعد قناة بين سبورت المجانية هي البوابة الرئيسية للتعرف على أخر أخبار جميع الفعاليات الرياضية، حيث تقدم القناة الإخبارية التي تعرض مجاناً على نايل سات وعرب سات، فواصل إخبارية على مدار الساعة، إضافة إلى نقل أهم الأحداث، مع جداول الدوريات الأوروبية، ومواعيد مباريات اليوم، إضافة لكونها الدليل الأول للمشتركين في معرفة أخر أخبار الباقات المشفرة التابعة لها، وستكون قناة بي ان الاخبارية المفتوحة ناقلة لقرعة دوري أبطال أوروبا اليوم الخميس الموافق 29 أغسطس 2024 في الساعة السابعة مساءا بتوقيت الرياض والعراق.

قناة bein sport news hd نايل سات

ويمكنكم ضبط تردد قناة بي ان سبورت الاخبارية على نايل سات وعرب سات من خلال الترددات التالية:

القمر الصناعي التردد معدل الترميز نايل سات 12604 أفقي 27500 عرب سات 10810 عمودي 27500

بين سبورت المفتوحة يوتيوب