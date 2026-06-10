حدث في المكسيك .. احتجاجات حادة تعطل الطريق المؤدي إلى ملعب افتتاح كأس العالم (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 10 يونيو 2026 12:30 صباحاً - قبل 48 ساعة فقط من انطلاق كأس العالم 2026، تشهد العاصمة المكسيكية مدينة مكسيكو سيتي توترًا أمنيًا غير مسبوق، بعد أن قام آلاف المحتجين بإغلاق الطريق الرئيسي المؤدي إلى ملعب "أزتيكا" الأسطوري، الذي يستضيف المباراة الافتتاحية للبطولة.

وبحسب شبكة مونت كارلو، فإن المتظاهرين قطعوا جميع المداخل المؤدية إلى الملعب، مما أثار حالة من القلق داخل أوساط المنظمين والجهات الأمنية، خاصة مع اقتراب موعد انطلاق المباراة المرتقبة بين المنتخب المكسيكي ونظيره الجنوب أفريقي، والمقررة بعد غدٍ الخميس.

ويواصل ائتلاف من المحتجين، منذ الأسبوع الماضي، تحركاته الميدانية للمطالبة بزيادة الأجور وإلغاء قانون مثير للجدل يتعلق بالتقاعد، في حين تؤكد الحكومة الفيدرالية أن تنفيذ هذه المطالب غير ممكن في الوقت الراهن.

في سياق متصل، أعلنت الحكومة الفيدرالية المكسيكية عن تعليق الدراسة في جميع المراحل التعليمية داخل مدينة مكسيكو سيتي، يوم 11 يونيو، تزامنًا مع حفل افتتاح المونديال. وجاء القرار بهدف تسهيل حركة الجماهير وتخفيف الضغط المروري، في محاولة لضمان انسيابية الوصول إلى الملعب رغم التحديات الأمنية واللوجستية الراهنة.

ويترقب العالم ما ستؤول إليه الأوضاع خلال الساعات المقبلة، وسط تساؤلات حول إمكانية إعادة توجيه مسارات الجماهير أو تأمين بدائل لوجستية لإنقاذ حفل الافتتاح.