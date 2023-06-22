كنز رباني من النشا والكركم لتبييض وتنظيف البشرة وإزالة التجاعيد من أول استعمال بهذه الطريقة الذكية

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رياض - احمد صلاح - سوف نعرض لكم كنز تنظيف البشرة من مكونين عجيبين وهما النشا والكركم العجيب , لتبيض البشرة في أقل وقت ممكن وأول استعمال فوري.

حيث انهما سحر في تفتيح وتوحيد لون البشرة كما يعمل على إزالة التجاعيد من الوجه وإزالة الكلف وجميع مشاكل البشرة ونتائج فعالة جدا وتحدي لن تتخيلي نتائج من اولا استخدام فوري تبيض حتي 10 درجات ..

مكونات عمل كنز النشا والكركم العجيب لتبيض البشرة وتوحيد لونها فوري2022

سوف نتعرف علي المكونات التي سوف يتم استخدامها لعمل الماسك في المنزل بكل سهولة دون تعب وبمكونات طبيعية جدا وهي كما يلي:-

ثلاث ملاعق من الكركم.

ملعقة ونصف من القهوة.

ملعقتين من الحليب البودرة.

ثلاث ملاعق من الزبادي.

ملعقتين من النشا.

ملعقتين من ماء الورد.

طريقة تحضير

سوف نتعرف علي خطوات تحضير الماسك الرهيب في تبيض البشرة فوري من اول استخدام ونتائج مبهرة وهي كالاتي:-

نحضر وعاء عميق ونضع فيه القهوة والحليب والنشا ونخلط المكونات الجافة جيدا.

ثم نضع الزبادي ونقلبهم ثم نضيف ماء الورد مع الاستمرار في التقليب جيدا.

ثم نضيف الكركم ونستمر في التقليب بشكل جيد حتي تتجانس جميع المكونات مع بعضهم البعض.

ونستمر حتي نحصل علي خليط كريمي متجانس ولين ثم نضعه داخل الثلاجة لبعض الوقت قبل الاستخدام.

طريقة الاستعمال

نتعرف الان علي خطوات استعمال الماسك للحصول علي بشرة جميلة وخالية من العيب بشكل كبير وهي كالتالي:-

نقوم بغسل البشرة بالماء جيدا حتي يتم تنظيفها تماما بشكل جيدا.

ثم نضع طبقة من الماسك علي الوجه بتساوي حتي نغطي كل اجزاء الوجه.

ثم نترك الماسك علي البشرة لمدة تتراوح من بين 15دقيقة الي 30دقيقة.

نقوم بغسل البشرة بالماء ثم نكرر الوصفة والعملية ثلاث مرات في الاسبوع لمدة شهر.