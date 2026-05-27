الصناعة تستضيف مائدة مستديرة لبحث خطط توسع الشركات البريطانية في مصر

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 27 مايو 2026 02:01 صباحاً - استضافت وزارة الصناعة مائدة مستديرة للشركات البريطانية الصناعية برئاسة المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، وبحضور مارك برايسون ريتشاردسون، سفير المملكة المتحدة بالقاهرة وممثلي 9 شركات بريطانية تعمل في مصر، بهدف بحث خططها التوسعية وتحدياتها وسبل حلها.

شارك في أعمال المائدة المستديرة، المهندس محمد زادة، مساعد الوزير للصناعات الاستراتيجية والدكتور أحمد مغاوري، مساعد الوزير للتعاون الدولي والمهندس حسين الغزاوي مستشار الوزير لشؤون الطاقة، والمهندس محمد سامي، مساعد الوزير للشؤون الاستراتيجية، وعدد من قيادات الوزارة.

نتطلع لجذب مزيد من الشركات البريطانية لتوجيه استثماراتها للسوق المصري

وفي مستهل اللقاء، أكد الوزير أهمية هذه المائدة المستديرة باعتبارها دليلاً على الشراكة القوية بين مصر والمملكة المتحدة، وتعكس العلاقات التاريخية العريقة بين البلدين والقائمة على الاحترام المتبادل والتعاون البنّاء والمصالح الاقتصادية المشتركة.

وأكد أن هذا الاجتماع يمثل التزاماً مشتركاً بتعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي خاصة في ظل الحضور القوي للشركات البريطانية في السوق المصرية، بما في ذلك قطاعات الأغذية والأدوية، والمستلزمات الطبية، والطاقة، حيث تسهم هذه الشركات في نقل التكنولوجيا والخبرات، وخلق فرص العمل، والابتكار، ودعم التنمية الاقتصادية في مصر.

مصر تتمتع بمقومات تؤهلها لتكون بوابة للمنتجات البريطانية إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا

وأوضح هاشم، أن مصر تتمتع بمقومات تؤهلها لتكون بوابة للمنتجات البريطانية إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تشمل هذه المقومات الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر، والقوى العاملة المدربة من الشباب، والبنية التحتية المتطورة، واتفاقيات التجارة الحرة مع مختلف الأسواق.

وأشار إلى أن رؤية الوزارة تركز على تعميق التصنيع المحلي، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات منخفضة الكربون، وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، ودعم النمو الصناعي المستدام، وخاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة لدعم توسع القاعدة الصناعية في مصر.

وزارة الصناعة هي الراعي الدائم لمصالح المصنعين المصريين والأجانب

وقال الوزير، إن تنمية المهارات الفنية ورفع قدرات العنصر البشري تعتبر المحرك الأساسي للتنمية الصناعية، مؤكداً أن وزارة الصناعة هي الراعي الدائم لمصالح المصنعين المصريين والأجانب والمنوط بها حماية مصالح الصناعة والتغلب على أي عقبات تقابل الشركات المصنعة في مصر بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.

هذا وقد عقد وزير الصناعة وسفير المملكة المتحدة بالقاهرة، اجتماعات منفردة مع ممثلي كل شركة من الشركات المشاركة بالمائدة المستديرة للتعرف على تحدياتها.

وضمت الشركات، شركة أسترازينيكا للأدوية، ويونيليفر لمنتجات العناية الشخصية والأغذية والمشروبات، وأولميد ميدل إيست للمستلزمات الطبية، وفيتابيوتكس مصر للمستحضرات الدوائية والمكملات الغذائية، وبلو سكايز ايجيبت لإنتاج وتصدير الفواكه الطازجة، وكونتيننتال للصناعات الكيماوية، وكيمال ميديكال للمستلزمات الطبية، وفاير جارد لمنتجات مكافحة الحريق، وشركة بولار هيدرو لإعادة تدوير المخلفات، إلى جانب عقد لقاء مع الدكتورة شيرين شهدي، مدير مكتب مؤسسة الاستثمار البريطانية بمصر، لبحث برامج المؤسسة لتمويل شركات القطاع الخاص في مختلف القطاعات وخاصةً الراغبة في التصدير.

تذليل كافة التحديات التي تواجه الشركات البريطانية في مصر

ورحب الوزير بخطط التوسع الطموحة المقترحة من الشركات لتوافقها مع أهداف التنمية الصناعية المستدامة للوزارة، مشيراً إلى أن الوزارة بكافة مسؤوليها ستعمل خلال الفترة المقبلة على تذليل كافة التحديات التي تواجه الشركات البريطانية في مصر لمساعدتها على توسيع نطاق أعمالها في مصر وخلق قصص نجاح تجذب مزيداً من الشركات البريطانية لتوجيه استثماراتها للسوق المصري.

ومن جانبه أكد مارك برايسون ريتشاردسون، سفير المملكة المتحدة بالقاهرة، حرص بلاده على زيادة التعاون الصناعي في مصر باعتبارها أحد أهم شركائها في المنطقة وهو ما ينعكس في عقد فعاليات هذه المائدة المستديرة التي تجمع لفيفاً من كبريات الشركات البريطانية العاملة في مصر.

سفير المملكة المتحدة: الشركات البريطانية حريصة على ضخ استثمارات جديدة في مصر

ولفت إلى أن الشركات البريطانية حريصة على ضخ استثمارات جديدة في مصر بما يسهم في بناء الكوادر البشرية وتوطين الصناعة والتكنولوجيا والمعرفة وأن ممثلي هذه الشركات هم سفراء الترويج لمصر في المملكة المتحدة.

