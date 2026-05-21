موضة الصيف لـ ٢٠٢٦

ستايل ازياء الصيف السنة دي بيتمحور حوالين التوازن المثالي بين القطع الجريئة والقطع الاساسية المريحة والفضفاضة، وابرز صيحات الصيف السنة دي هي البنطلونات الكابري والطبعات الزهرية الرومانسية, ودرجات اللون الاحمر الجريئة، والاقمشة الطبيعية المناسبة للشاطيء زي الكتان والحرير. ابرز صيحات الموضة: البنطلونات الكابري: البنطلونات الكابري القصيرة والرياضية تعتبر قطعة اساسية في دولاب الصيف، لانه تقدري تنسقيه بسلاسة مع اطلالات النهار وبالليل. capris pants.1 الوان الباستيل الرومانسية والالوان الجريئة: الالوان الباستيل الزهرية والدرجات الهادية زي اللون اللافندر, النعناعي, الاصفر الفاتح، والالوان الجريئة زي الازرق الكوبالت والوان الحمضيات والاحمر القوي. Pastel colors citrus hues color طبعاتالازهارالبوهيمية:طبعاتالزهورالكلاسيكيةوالفساتينالبوهيميةالواسعةالمستوحاهمنالطرازالقديم. Bohemian Florals.1 Bohemian Florals.2 قطع اساسية انيقة للصيف: القطع الاساسية الكلاسيكية البسيطة زي القمصان بلياقة عريضة من غير اكمام، الفساتين السودا الواسعة، والقمصان القطن البيضا. boatneck tank top الاحذية والاكسسوارات: احذية بكعب ودجز واحذية مفتوحة بمقدمة مربعة: الاحذية الودجز راجعة بقوة في الصيف، والاحذية الجلدية المفتوحة بمقدمة مربعة تعتبر اختيار انيق لاطلالة صيفية عصرية. Wedge Pumps square-toe leather flip-flops الشنط الرافيا والمنسوجة: الشنط المنسوجة والرافيا مسيطرة على موضة الصيف، وهي مثالية لرحلات الشاطيء والتمشية. Woven & Raffia Bags.1 Woven & Raffia Bags.2 اكسسوارات مستوحاه من البحر: زي الاصداف الذهبية واللؤلؤ. Aquatic Jewelry.1 Aquatic Jewelry.2 Aquatic Jewelry.3 Aquatic Jewelry.5 الاقمشة: الكتان والقطن: مافيش غنى عنهم في الصيف، البنطلونات الكتان المريحة، والقمصان القطن الواسعة تعتبر اساس دولاب ملابس انيق ومناسب لحرارة الصيف. Linen.1 linen.2 Linen.3 الاقمشة الشفافة والخفيفة: الاقمشة الخفيفة والشفافة لاطلالة ناعمة ومنعشة في الصيف. Sheer & Flowy.1 chiffon blouse chiffon blouse.1 chiffon blouse.2

