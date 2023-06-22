انت الأن تتابع خبر اشهى طريقة لتحضير فتة ورق عنب بأشكال مختلفة بالخطوات .. مذاقها أشهى من طبخ المطاعم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ان فتة ورق العنب اشهى واشهر الاطباق في بلاد الشام ويتم عمله من الخبز المقلي مع اللحم أو بدونه، أفضل جزء هو أنه بإمكانك إعداده في أي وقت وإعادة تسخينه، في حين أنه يوجد الكثير من الطرق المختلفة لعمل فتة ورق العنب.

فهذه الوصفة خيار ممتاز لاجل التجربة الأولى، وتتميز بأوراق العنب المطبوخة والخبز المقرمش وصلصة الليمون الكريمية، يعلوها الجوز والأعشاب الطازجة هيا نتعرف على تفاصيل المكونات والتحضير

فتة ورق العنب طبق لبناني لذيذ يمكنك تناوله كوجبة رئيسية أو كطبق جانبي، يتكون الطبق من الأرز وورق العنب والخضروات الأخرى ويقدم عادة مع صلصة الزبادي، لعمل فتة ورق العنب سوف تحتاجين إلى:

– كوب أرز.

– كيلو ورق عنب.

-1 بصلة.

-1 جزرة.

-1 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

-1 كوب ماء.

-2 ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

-1 ملعقة صغيرة ملح.

-1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

– كوب حمص مطبوخ.

-1/2 كوب بقدونس مفروم.

-1/2 كوب نعناع مفروم.

-1/2 كوب من البصل الأخضر المفروم.

– 1/4 كوب صنوبر محمص.

– 1/4 كوب سمسم محمص.

-1/2 كوب زبادي.

– 1 فص ثوم مفروم.

-1/4 ملعقة صغيرة كمون مطحون.

خطوات التحضير

لتحضير الطبق قومي غسل الأرز.

حضري أوراق العنب عن طريق إزالة السيقان والأوردة.

يقطع البصل والجزر ويقلى في زيت الزيتون حتى يلين.

نضيف ورق العنب ونقليه لمدة دقيقة إضافية.

قومي بإضافة الماء وعصير الليمون والملح والفلفل واتركيه حتى الغليان.

خففي النار واتركيها على نار هادئة لمدة 15 دقيقة أو حتى تنضج ورق العنب.

اخلطي الأرز المطبوخ والحمص والبقدونس والنعناع والبصل الأخضر وبذور السمسم واللبن ويضاف الثوم والكمون ويخلط جيدًا وقومي بحشو الورق ولفه.

لتقديم الطبق ضعي ورق العنب في قاع طبق التقديم، ويُسكب مزيج الصلصة فوق الوجه ويُرش بسائل الطهي من ورق العنب، مع إضافة شطة حارة حسب الرغبة.

يضاف الخبز المقرمش ثم الكريمة وبالهنا والشفا.

طريقة فتة ورق عنب بالزبادي

توجد طرق عديدة لتحضير فتة ورق العنب والطريقة الأكثر شيوعًا والأكثر شهرة هي الزبادي، وعادة ما يتم تقديم هذا الطبق كمقبلات أو طبق رئيسي، ويمكن إعداده مسبقًا وإعادة تسخينه عندما يكون جاهزًا للتقديم.

لصنع فتة ورق العنب بالزبادي سيحتاج الطاهي إلى قدر من ورق العنب ووعاء من الزبادي وبعض التوابل.

يبدأ الطهي بغلي أوراق العنب في الماء لبضع دقائق، ثم أخرجيها من القدر واتركها تبرد.

بمجرد أن تبرد أوراق العنب قومي بحشوها بحشوة الأرز المعتادة، مع ملء كل ورقة بمقدار من الزبادي.

ثم رشي الأوراق بالتوابل مثل الكمون والملح والفلفل والصلصة.

بمجرد حشو جميع الأوراق ضعبها في إناء الخبز ويخبزها في الفرن حتى يذوب الزبادي.

نحمر خبز في الفرن أو الزيت ثم نضيفه على ورق العنب في طبق التقديم.

نضع الزبادي أو الكريمة حسب الرغبة وتزين بالمكسرات والرمان.

يقدم هذا الطبق ساخنًا أو باردًا وغالبًا ما يتم تزيينه بالأعشاب الطازجة المفرومة أو بزيت الزيتون، فتة ورق عنب بالزبادي هي طريقة لذيذة وسهلة للاستمتاع بطعم ورق العنب ومن المؤكد أنها ستحظى بإعجاب الأصدقاء والعائلة.

فوائد فتة ورق العنب

فتة ورق العنب من الأطباق الشهية والصحية المليئة بالعناصر الغذائية، تعتبر أوراق العنب مصدرًا جيدًا لفيتامينات A و C وكذلك الحديد وحمض الفوليك، ويوفر الحمص في الطبق البروتين والألياف بينما يضيف الزبادي وجبن البارميزان الكالسيوم والفيتامينات والمعادن الأخرى. يعتبر هذا الطبق طريقة رائعة للحصول على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها جسمك في وجبة واحدة.

فتة ورق العنب طبق سوري تقليدي محضر من ورق العنب والحمص واللبن والخبز، وعادة ما يتم تقديم هذا الطبق كمقبلات أو طبق جانبي، يمكن تحضير فتة ورق العنب مسبقًا وتخزينها في الثلاجة لمدة تصل إلى يومين.