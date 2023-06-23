انت الأن تتابع خبر اختبار شخصية يكشف درجة قوتك وتحملك وهل أنت عملية أم كسولة عبر عدد الاسود التي تشاهدها في هذه الصورة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اخترنا لكم اليوم صورة مميزة وتحمل في داخلها الكثير من أسرار الشخصية والصفات المختلفة لكل شخصية بالإضافة لمقدار القوة في مجال اعمالكم وكل ذلك عن طريق النظر لهذه الصورة .

فإذا كنت ترغب باكتشاف درجة القوة والقدرة على النجاح في العمل فأنظر للصورة الأتية وحاول أن تعرف عدد الاسود في الصورة ركز جيداً عدد الاسود وليس عدد اللبوات فهنالك فرق وأضح .

أنظر للصورة :-

تعني رؤية من 1 الى 5 اسود عند النظر الى الرسم التمتع بالكثير من الحيوية والقدرة على الانسجام مع اي محيط عملي جديد في مدة قصيرة جداً. كما يشير هذا الى عدم التأثر بالافكار والاحكام السلبية التي يمكن ان يطلقها الآخرون وامتلاك موهبة اكتساب ثقة الاشخاص الذين يعملون في المحيط وخصوصاً المسؤولين. ويدل هذا ايضاً عدم الوقوف مطولاً امام الاخطاء وتعلم الدروس والاستفادة منها اياً يكن حجمها ونتائجها والآثار التي يمكن ان تتركها. ويكشف هذا ايضاً التحلي بالكثير من الطاقة من اجل استغلال الفرص المفيدة وبناء العلاقات المنتجة وتحقيق الانجازات وان على المدى البعيد. وترتبط رؤية من اسد الى 5 اسود في هذا الرسم ايضاً بعدم التفاعل مع الاخفاقات وعدم المبالغة في تقييم الفشل بل تجاوزه واخذ العبر منه.

تكشف رؤية هذا العدد من الاسود امتلاك القدرة على التفكير العقلاني والتحلي بالحكمة وان كانت الظروف المحيطة بالعمل سيئة وغير مؤاتية. كما انه يعني احتمال الاستفادة من الفرص الجيدة من اجل تجاوز المعقوات وتخطي العقبات التي تمع تنفيذ المشاريع او العمل ضمن فريق متكامل. وهو يشير ايضاً الى التحلي بالجدية اللازمة من اجل بناء الخطط بعيدة الامد وتنفيذ المخططات بتفاصيلها ومن دون ارتكاب الاخطاء او الهفوات غير محسوبة النتائج. فمن يرى من 5 الى 10 اسود يعرف جيداً كيفية تحقيق التقدم بخطى ثابتة واختيار المشاريع القابلة للتحقق واعتماد الواقعية طريقة لتحقيق الاحلام والطموحات. كما انه يتميز بالبعد عن الانفعال والتسرع وعدم اخذ القرارات او القيام بالمغامرات غير المدروسة بطريقة جيدة.

10 أسود

تدل رؤية هذا العدد من الاسود، 10 او اكثر، في الرسم على التحلي بقدرة كبيرة على المراقبة والملاحظة. وهذا يعني الذكاء والقدرة على الاستفادة من التفاصيل الصغيرة التي يرى الكثيرون انها غير مهمة او غير نافعة. كما يشير الى صفات اخرى منها امتلاك الكثير من الطاقات والمواهب التي يجب ابرازها وعدم اخفائها من اجل اثبات الحضور والفاعلية في مجال العمل. ويكشف هذا الاستعداد الدائم لتقديم المساعدة عندما تظهر الحاجة الى ذلك والميل الى اظهار الكثير من الايجابية تجاه الآخرين. كما انه يفيد بالميل الى خوض المنافسات الاكثر حدة لكن من دون إلحاق الاذى بالآخرين او بمصالحهم الشخصية والمهنية. ويرتبط هذا الخيار ايضاً بالقدرة على تحقيق التوازن بين متطلبات الحياة الخاصة وتلك المرتبطة بالعمل. وهكذا يكشف عدد الاسود التي تتم رؤيتها في الرسم درجة القوة في العمل.