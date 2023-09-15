انت الان تتابع خبر حزن مملكتي السعودية والأردن في آن واحد.. ولي العهد الاردني الحسين يترك رجوة آل سيف.. وفضح والدة رجوة الحقيقية بسبب فعلتها الصادمة!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تصدرت مؤخرًا مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث الشهيرة البحث عن والدة الأميرة رجوة آل سيف، خطيبة الأمير الحسين بن عبد الله الثاني. اشتهرت والدة الأميرة رجوة آل سيف بعد حفلة حناءها التي أُقيمت في قصر زهران بعمان، وحضرها عدد من الشخصيات المهمة وأقارب العائلة الملكية، بالإضافة إلى النجمات الأردنيات نداء شرارة وديانا كرزون.

وزاد الاهتمام بوالدة الأميرة رجوة آل سيف في الوطن العربي، وخاصة في الأردن والسعودية، بعد أن ظهرت في حفلة العشاء الخاصة بابنتها، حيث انتبه الجميع لثوبها الجميل الذي لفت أنظار الحضور بسبب رقته وأناقته المميزة. وتمتعت رجوة آل سيف والملكة رانيا والأميرة إيمان والأميرة سلمى بإطلالات رائعة أيضًا.

والدة الأميرة رجوة آل سيف هي عزة بنت نايف عبد العزيز أحمد السديري، وهي تعيش في الرياض - السعودية. وهي مسلمة وتحمل الجنسية السعودية، وتبلغ من العمر 25 عامًا.

عزة السديري هي أحد أميرات المملكة العربية السعودية، حيث كان والدها الأمير نايف بن عبد العزيز أحمد السديري، وجدها عبد العزيز أحمد السديري هو خال الأمراء والملوك السعوديين.

تزوجت عزة السديري، والدة الأميرة رجوة آل سيف، من خالد بن مساعد آل سيف. وقد أنجبت عزة السديري أربعة أبناء، اثنان من الذكور واثنان من الإناث. الأبناء هم: الأميرة رجوة آل سيف، ودانا آل سيف، وفيصل آل سيف، ونايف آل سيف.



تعود أصول عائلة السديري إلى قبيلة البدارين من الدواسر في السعودية. ويقال أيضًا أن أصولهم عدنانية ولكنهم اختلطوا مع الدواسر. وتنسب قبيلة الدواسر إلى بدران بن زيد، وهي واحدة من أقدم القبائل نسبًا في السعودية.