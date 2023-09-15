انت الان تتابع خبر مذيعة مصرية فاتنة الجمال نسيت أنها على البث المباشر وما فعلته دون خجل فجر غضب كل المصريين !! (فيديو) والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أثارت المذيعة المصرية منى العمدة، مقدمة برنامج "الجمهورية الجديدة" على قناة النهار، غضب المصريين بعد ارتكابها خطأ فاضح على الهواء مباشرة.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر الإعلامية المصرية وهي تتحدث بنبرة صوت "مثيرة" مما أثار غضب رواد السوشيال ميديا.

وأصدرت "قناة النهار" بيانًا تؤكد فيه إيقاف مذيعة برنامج "الجمهورية الجديدة" منى العمدة، وإحالتها وفريق العمل والمسؤولين عن البرنامج للتحقيق الفوري، بعد رصد بعض الأخطاء والتجاوزات في إحدى حلقات البرنامج الأخيرة.

وقررت القناة وقف البرنامج لحين إعادته إلى المسار الصحيح أو إلغائه بشكل نهائي.

وأكد البيان على حرص القناة الدائم على تقديم محتوى وآداء مهني يليق بمشاهديها وفقًا لأخلاقيات العمل المهني والأكواد المنظمة للعمل الإعلامي في مصر.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع أداء المذيعة منى العمدة، معربين عن غضبهم وأفاد النشطاء أن الفيديو المتداول لا يحتاج إلى تقديم بلاغ للمجلس الأعلى للإعلام، بل يجب أن يقدم إلى شرطة الآداب.

وطالب المعلقون من المذيعة وضيفها عصير الليمون، ومأذون شرعي، فيما انتقد البعض ملابس المذيعة غير اللائقة في بعض الحلقات، ومخارج حروفها التي لا تتناسب مع عملها في الإعلام.

وأشاد آخرون بقرار "قناة النهار" بإيقاف المذيعة والبرنامج وإحالتهما للتحقيق، مؤكدين أنها قناة محترمة وتستحق كل التقدير.

من جانبها، كشفت المذيعة منى العمدة خلال حضورها في برنامج "آخر النهار" مع الإعلامي تامر أمين، عن مفاجآت صادمة حول الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي من إحدى حلقات برنامجها وأثار جدلاً بين المشاهدين.

وقالت منى: "في أول حلقة، سألت الضيف عن رأيه في العاصمة الإدارية الجديدة، وقاموا بتعديل الفيديو عن طريق تغيير درجة الصوت وتخفيف الإضاءة، وإضافة الموسيقى إلى الفيديو، وهذا كان رأي إحدى الجهات الرقابية في شبكة النهار".

وأوضحت العمدة أن الأزمة لم تحدث فقط بسبب التلاعب في الفيديو الخاص بها، قائلة: "السبب الثاني هو أنني كنت قد أجريت عملية في الأذن، وكنت تحت تأثير المسكنات ومضادات الالتهاب، وهذا أدى إلى حالة من الهدوء والسكينة، لكنه لم يؤثر في طبقة صوتي، بالإضافة إلى أنني استخدمت ميكروفونًا واحدًا لأول مرة، لأن الفستان لم يكن يتحمل إضافة ميكروفون آخر". وأضافت: "برنامج 'الجمهورية الجديدة' يُقدَّم منذ سنتين ونصف، وعُرضت فيه 52 حلقة ولم يتغير صوتي فيها، ولكن ربما رد فعل الضيف وطريقته أثارت الجدل وقيل في قصة حب ومشاعر".