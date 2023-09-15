انت الان تتابع خبر صدمة مدوية.. انكشاف الديانة الحقيقية للممثلة المصرية عبلة كامل ..التي أخفتها واالحقيقة في عدد زيجاتها وسبب أنفصالها كل مرة!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - عبلة كامل وُلدت في السابع عشر من سبتمبر عام 1960، وتبلغ الآن من العمر 61 عامًا.

تنتمي عبلة كامل لبرج العذراء واسمها الكامل هو عبلة كامل محمد عفيفي. وتنحدر من قرية نكلا العنب في محافظة البحيرة.

حصلت عبلة كامل على تعليمها في كلية الآداب وتخرجت من قسم المكتبات في عام 1984. وفي العام التالي، شاركت في فيلم "وداعًا بونابرت" مع المخرج الكبير يوسف شاهين.

بدأت عبلة كامل مسيرتها المسرحية في مسرح الطليعة، حيث قدمت المسرحية الشهيرة "وجهة نظر" مع الممثل محمد صبحي وحققت نجاحًا كبيرًا.

تزوجت عبلة كامل من الفنان المصري أحمد كمال وأنجبت ابنتيها زينب وفاطمة، ثم انفصلت عنه وتزوجت من الفنان الراحل محمود الجندي وانفصلت عنه أيضًا.

أثارت عبلة كامل بعض الجدل بسبب ديانتها، حيث اعتقد البعض أنها مسيحية وأن عائلتها مسيحية أيضًا. ولكن تبين أنها ولدت في أسرة مسلمة، حيث كان والدها مسلمًا. قررت عبلة كامل أيضًا ارتداء الحجاب في عام 2005 ولم تخلعه منذ ذلك الحين. وتستمر في تقديم أعمالها الفنية وهي ترتدي الحجاب.

تم عقد قران الفنانة عبلة كامل والفنان الراحل محمود الجندي في عام 2003، حيث قدمت دور زوجته في مسلسل "حديث الصباح والمساء". انطلقت العلاقة بين عبلة كامل ومحمود الجندي بعد وفاة زوجته، حيث كان يحتاج إلى شخص يهتم به. انجذب محمود الجندي إلى عبلة بسبب إنسانيتها وتشابهها مع النساء المصريات ومعه كفلاح. لديهما نفس الطباع والأخلاق والقيم التي نشأا عليها. قرر الثنائي الزواج بعد الاتفاق على أن يكونا متعاونين في خدمة الله. ومع ذلك، بعد عامين من الزواج المستقر، قررا الانفصال في عام 2005. أكد محمود الجندي أن سبب الانفصال كان في بعض الأحيان يبحث عن عبلة ولا يجدها، وكانت لديها بطولات وشهرة أكثر منه، وهذا أثر بشكل كبير عليه. شعر بأنه يتم اختياره للأدوار فقط لمجاملتها، وهذا ليس صحيحًا لأنه رجل يحترم موهبته وذاته. أثر ذلك على علاقتهما حتى اتفقا على الانفصال بناءً على رغبة عبلة. الاتفاق بينهما كان أن ينهوا العلاقة بالطريقة اللائقة إذا لم يكونا سعداء. انفصلا ولم ينجبا أطفالًا سويًا، وعبلة لم تتزوج مرة أخرى.

أما عبلة كامل فترتبط بالفنان أحمد كمال من خلال عملها معه على خشبة المسرح. نشأت قصة حب بينهما وتمت خطبتهما في عام 1979. بعد انتهاء دراستها، تزوجا ورزقا في عام 1986 بابنتيهما التوأم فاطمة وزينب. اشتهرت عبلة كامل من خلال أعمالها في السينما والتلفزيون والمسرح، في حين استمر أحمد كمال في تقديم الأعمال المسرحية. تباعدت الأمور بينهما وحدث الانفصال.

في أحد اللقاءات مع أحمد كمال، أكد أنه بدأ علاقة مع عبلة كامل، لكن رحلتها كانت أسرع في العمل وهو كان متفرغًا للمسرح. وأكد أن نجوميتها لم تكن السبب في انفصالهما.

عبلة كامل ما زالت مشغولة بأعمالها الفنية، ومن أعمالها الشهيرة فيلم "لن أعيش في جلباب أبي". قدمت الفنانة القديرة عبلة كامل دورًا من أشهر أعمالها في التلفزيون المصري، وهو مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"، والذي يعتبر واحدًا من أنجح الأعمال الدرامية المصرية. تم عرض المسلسل في عام 1996.

قدمت عبلة كامل دور فاطمة كشري، زوجة الحاج عبد الغفور البرعي، الذي يجسده الفنان الراحل نور الشريف. كانت تلعب دور زوجته وشريكة كفاحه وأم لخمسة أبناء، واستطاعت أن تجسد دور الزوجة والأم بدقة وجدارة.

على الرغم من أن عبلة كامل لم تكن أول فنانة ترشحت لهذا الدور، حيث كان الاختيار في البداية للنجمة يسرا، إلا أن السيناريست مصطفى محرم رأى أنها لن تتناسب مع البيئة الشعبية.

تقدمت عبلة كامل للدور الفنانة الراحلة معالي زايد، ولكن تم اختيار عبلة كامل في النهاية لتجسيد الدور. قدمت عبلة كامل أداءً رائعًا في هذا الدور واشتهرت كثيرًا من خلاله. على الرغم من الفارق السني الصغير بينها وبين الفنانات اللاتي قدمن دور بناتها، إلا أنها استطاعت بموهبتها وقدراتها الجبارة أن تثبت أنها أم لهم وكأنها حقيقة.

شارك في بطولة المسلسل الفنان نور الشريف، محمد رياض، عبد الرحمن أبو زهرة، منال سلامة، حنان ترك، ناهد رشدي، مصطفى متولي وغيرهم، وهو من إخراج أحمد توفيق.

انتشرت في الآونة الأخيرة أخبار عن إصابة الفنانة عبلة كامل بمرض السرطان. نفت عبلة كامل هذه الأخبار وأكدت أنها لا تمتلك أي حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي. وأكد الكاتب بلال فضل أنها في حالة صحية جيدة ونشر رسالة من الفنانة عبلة كامل تطمئن فيها الجمهور على صحتها.

وقد طلبت الفنانة الكبيرة عبلة كامل من بلال فضل أن ينشر هذه الرسالة لتصل إلى مروجي شائعات مرضها. وقالت في الرسالة: "عيب والله العظيم عيب، إذا كان الناس لا يتقون الله ولا يخافون منه في وقت مثل هذا، فمتى سيخافون منه؟! وما الفائدة التي يستفيدها الإنسان من أن يقلق حياة الناس بكلام كاذب. أنا ليس لدي أي حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي ولا أتابع أو أنشر أي شيء ولا أهتم به، والحساب الذي أنشأته امرأة تدعي أنها ابنتي ليس له أي علاقة ببناتي فاطمة وزينب".

أضاف الفنان أحمد كمال، زوج الفنانة عبلة كامل ووالد ابنتيها، في تدوينة على حسابه الشخصي على موقع فيسبوك، قائلاً: "الفنانة عبلة كامل بصحة جيدة، وما تردد عن حالتها الصحية اليوم هو كذب وخداع ورغبة في تحقيق مكاسب رخيصة على حساب فنانة كبيرة".

بدأت الفنانة المصرية القديرة عبلة كامل مسيرتها الفنية من خلال مسرح الطليعة، وكان أول أدوارها في فيلم "وداعاً بونابرت" في عام 1985. كما قدمت دور السكرتيرة في مسلسل "الشهد والدموع" في نفس العام. توالت أعمالها الفنية، وقدمت دورًا مميزًا في مسرحية "وجهة نظر" مع الفنان القدير محمد صبحي في عام 1989. كما شاركت في المسلسل الشهير "ليالي الحلمية".